Preţul apartamentelor, în scădere

Într-o analiză realizată de portalul imobiliar www.topestate.ro, în 2009, preţurile locuinţelor au scăzut constant până în august. Din septembrie, s-a înregistrat o uşoară tendinţă de stagnare a preţurilor, ba chiar de creştere uşoară. Începutul lui 2010 aduce, în schimb, preţuri mai mici la apartamentele din toată ţara. Chiar şi Bucureştiul păstrează acelaşi trend de scădere, persoanele interesate putându-şi achiziţiona un apartament cu două camere, situat în zonă semicentrală, la un preţ mediu de 77.000 de euro, după ce, înainte de luna septembrie a anului trecut, acelaşi apartament putea fi achiziţionat cu 80.000 de euro. La jumătatea anului trecut, la periferia Capitalei, un apartament cu două camere se vindea cu 57.000 de euro, iar la final de an, costul a ajuns la o medie de 59.000 de euro. Per ansamblu, în Bucureşti, preţurile imobilelor au crescut brusc, în medie cu 10% până în septembrie 2009. Din octombrie până în noiembrie s-a observat o stagnare, iar la final de an, o scădere cu aprox. 5%. “Rezultatele obţinute cu ajutorul Indicatorului Imobiliar Online oferit clienţilor de portalul www.topestate.ro arată că piaţa a suferit modificări la nivelul evoluţiei preţurilor pe fondul iniţiativelor şi măsurilor luate de Guvern, prin lansarea programului “Prima Casa”. Anunţarea proiectului a creat un entuziasm sporit în rândul vânzărilor în lunile august-septembrie, entuziasm care a scăzut spre sfârşitul anului, pe fondul unor măsuri extrem de restrictive impuse de către bănci solicitanţilor de credite”, a declarat managerul general al portalului, Mihai Stan.

În paralel, la Constanţa, începutul de an a adus un preţ mediu pentru un apartament cu două camere, confort 1, la 54.000 de euro, în scădere de la 59.700 euro, preţ valabil în iulie anul trecut. La Cluj, anul trecut, preţurile pe toate segmentele de rezidenţial au crescut cu cel puţin 10%, unele ajungând chiar la 20%. La apartamentele cu trei camere, preţurile au crescut cu peste 20%, spre 90.000 de euro, în timp ce preţurile apartamentelor cu două camere au fost relativ stabile, păstrându-se la o valoare medie de 46.000 de euro. Programul Prima Casă a stimulat şi la Cluj piaţa imobiliară, astfel că valoarea garsonierelor situate în zonele semicentrale ale Clujului a crescut, de la o medie de 40.000 de euro în iulie 2009, până la 45.000 de euro în decembrie 2009. Şi evoluţia preţurilor din Braşov confirmă tendinţa generală de scădere înregistrată în celelalte oraşe, cu variaţii de peste 10% la preţuri în cea de-a doua parte a anului. Preţurile apartamentelor cu două camere din Braşov au scăzut cu peste 20% în ultimele şase luni, spre 50.000 de euro, în timp ce pentru apartamentele cu trei camere, preţurile au scăzut de la 85.000, spre 74.000 de euro, o diminuare cu peste 10%.