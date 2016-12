Preţul barilului de petrol, aproape de maximul ultimelor 10 luni

Petrolul s-a tranzacţionat aproape de maximul ultimelor 10 luni înainte ca datele din SUA să arate că rezervele de petrol au scăzut pentru a treia săptămână consecutiv, scrie Bloomberg.

Prețul petrolului este acum de 49,78 dolari per baril. Volumul tranzacționat pe bursa din New York a fost totuși cu 44% sub media ultimelor 100 de zile. Contractele futures au avut o evoluție stabilă în New York, după un avans de 2,2% luni, cel mai mare câștig din ultimele trei săptămâni. Rezervele de petrol au scăzut cu 3 milioane de barili până pe 3 iunie, conform unui studiu Bloomberg.

Aproximativ 65.000 de barili au fost pierduți numai vineri, după un atac al militanților din Nigeria.

Prețul petrolului a crescut cu aproape 90% după minimul ultimelor 12 ani, în condițiile unor întreruperi neașteptate și a unei scăderi continue a producției SUA, care este sub presiune din partea Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol.

Arabia Saudită va păstra același nivel al capacității de producție până în 2020, conform unui nou plan economic aprobat de guvern pentru a reduce dependența de petrol.