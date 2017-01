Preţul biletelor la concertul Madonnei poate ajunge la 2.250 de lei

Madonna va concerta la Bucureşti, în Parcul Izvor, pe data de 26 august, biletele pentru acest show urmînd să fie puse în vînzare începînd cu data de 3 martie. Tichetele vor avea preţuri cuprinse între 120 de lei şi 800 de lei. De asemenea, pentru acest super-show s-au pus în vînzare şi bilete la preţul de 2.250 de lei, acestea urmînd să includă acces în zona şi în cortul VIP, locuri „premium”, precum şi un cadou exclusiv al turneului.

Începînd de ieri au fost puse în vînzare biletele la concert, exclusiv pentru abonaţii Vodafone, sponsor oficial al concertului susţinut de Madonna în România. Toţi clienţii operatorului de telefonie mobilă pot achiziţiona online pînă la patru bilete, prin simpla trimitere a unui SMS. Biletele la concert au preţurile de 800 de lei - tribuna VIP, 600 de lei - Golden Bar (în faţa scenei), 160 de lei - gazon A, 120 de lei - gazon C. De asemenea, au fost puse în vînzare şi Pachete Gold, care sînt disponibile doar prin comenzi telefonice sau prin e-mail. Pachetul Gold costă 2.250 de lei şi cuprinde un bilet VIP într-o zonă cu locuri premium, un voucher ce permite accesul în Zona VIP, acces în cortul VIP (bar, muzică, DJ), precum şi cadoul exclusiv al turneului „Sticky & Sweet”. Invitatul special al concertului susţinut de Madonna este DJ Paul Oakenfold, artistul care deschide toate show-urile din cadrul „Sticky & Sweet Tour”.

În primă fază, Madonna şi-a încheiat turneul mondial „Sticky and Sweet”, care a debutat la Cardiff, în Marea Britanie, în august 2008, cu un segment sud-american, ultimul concert avînd loc pe 21 decembrie, la Sao Paulo. Pînă în prezent, „Sticky and Sweet” este turneul cu cele mai mari încasări al unui artist solo, atingînd suma de 281,6 milioane de dolari, potrivit publicaţiei de specialitate „Pollstar”. Show-urile din cadrul „Sticky and Sweet” înseamnă, în cifre, două scene, bijuterii în valoare de un milion de lire sterline, 3.500 de elemente de garderobă, 69 de chitare şi 650 de ore de repetiţii pentru Madonna şi trupa sa. Cele patru secţiuni ale concertului de două ore sînt „The Pimp”, un omagiu adus anilor \'20 şi stilului „gangsta\' pimp” din muzica modernă, „Old School”, în care Madonna revine la stilul din anii \'80, care a consacrat-o şi la începuturile muzicii rap, secţiunea dedicată muzicii şi dansului din folclorul balcanic, cu influenţe din muzica ţigănească şi secţiunea Rave. Show-ul nu va fi lipsit de strălucirea tipică spectacolelor semnate Madonna, costumaţiile de scenă fiind realizate de 36 de designeri. Turneul mondial „Sticky & Sweet Tour” include atît piese de pe cel mai nou album al vedetei, „Hard Candy”, dar şi hituri mai vechi, precum „Vogue”, „Hung Up” şi „Ray of Light”.

Madonna s-a născut pe data de 16 august 1958 şi este una dintre cele mai cunoscute artiste americane. Născută în Bay City, Michigan şi crescută în Rochester Hills, Michigan, Madonna s-a mutat la New York pentru a urma o carieră în dansul modern. După ce a făcut parte din formaţii de muzică pop precum „Breakfast Club” şi „Emmy”, artista a debutat cu albumul „Madonna”, în 1983. Descrisă de numeroase ori drept „una dintre cele mai bune artiste pop ale tuturor timpurilor”, numită şi „Queen of Pop” (Regina Pop-ului), Madonna este şi cea mai bine vîndută cîntăreaţă a secolului XX, potrivit „Recording Industry Association of America”, cu peste 200 de milioane de albume vîndute în întreaga lume. În martie anul trecut, artista a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.