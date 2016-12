Preţul de producţie al energiei, constant

Preţul de producţie al energiei electrice va rămâne aproximativ constant în acest an, respectiv în jurul valorii medii de 150 lei/MVh din 2009, motiv pentru care consumatorii nu ar trebui să se aştepte la creşteri spectaculoase de preţ în 2010. \"Consumatorii nu ar trebui să se aştepte la nimic spectaculos în acest an în privinţa preţului energiei electrice\", a declarat, ieri, directorul general al Complexului Energetic Craiova, Constantin Bălăşoiu. El a adăugat că producţia totală de energie se va situa în acest an cel puţin la nivelul din 2009, când a scăzut cu 10% faţă de 2008, ca urmare a reducerii cererii. În opinia lui Bălăşoiu, strategia energetică a României, care a fost aprobată de Guvern în 2007, ar trebui reconsiderată. \"România de acum nu mai este România din urmă cu trei ani. (...) Unul dintre motive este şi faptul că o mare parte din capacităţile de producţie a energiei se apropie de sfârşitul perioadei de viaţă, iar pe de altă parte, este aşteptată şi revenirea cererii de electricitate, care a scăzut anul trecut\", a apreciat Bălăşoiu.