Preţul energiei creşte, deşi costurile producătorilor sunt în scădere

Preţul energiei la consumatori creşte din ce în ce mai mult, deşi costurile de producţie au scăzut în ultimii ani, ceea ce prezintă o anomalie, a declarat, ieri, directorul general al Complexului Energetic Oltenia, Laurenţiu Ciurel. "Este o anomalie că la consumatori preţul a tot crescut, dar preţul de vânzare al producătorului a scăzut. În ultimii 6-7 ani costurile au scăzut", a afirmat Ciurel la ZF Power Summit. El a adăugat că, în ultimii şase ani, Complexul Energetic Oltenia a investit un miliard de euro în lucrări de mediu, cea mai mare parte a fondurilor provenind din credite bancare. "Există potenţial să mai existăm 10 ani ca să putem plăti băncile înapoi. Dar dacă legislativ nu se iau măsurile ca zona cărbunelui să fie predictibilă pentru finanţatori, va fi extrem de greu de supravieţuit pe termen mediu şi lung", a spus Ciurel. Directorul general al Nuclearelectrica, Daniela Lulache, afirmă însă că "este obligatoriu" ca preţul electricităţii să crească în perioada următoare, întrucât producătorii clasici de electricitate fac cu greu faţă concurenţei energiei regenerabile, aceasta fiind susţinută de subvenţii. "Este obligatoriu ca preţul energiei să îşi revină, dar nu ştim când. Cât timp energia regenerabilă îşi va permite să vândă cu zero lei, este greu pentru noi ceilalţi", a afirmat Lulache. Ea a adăugat România are nevoie de reactoarele nucleare 3 şi 4 la centrala din Cernavodă, investiţie evaluată la 6,4 miliarde de euro, având în vedere că, peste zece ani, unele unităţi de producţie vor fi închise, pentru că sunt foarte vechi. "Nu putem să ne gândim la reactoarele 3 şi 4 din perspectiva consumului de azi. Probabil le putem avea peste 10 ani. Întrebarea este cum va arăta consumul peste 10 ani, când, cel mai probabil, reactorul 1 va fi închis pentru renovare. Conform datelor actuale, răspunsul este că avem nevoie de reactoarele 3 şi 4, plus că se vor închide unele unităţi care sunt vechi", a spus ea. Centrala nuclearelectrică din Cernavodă este operată de compania de stat Nuclearelectrica şi asigură, cu cele două reactoare funcţionale, circa 18% din consumul de energie la nivel naţional.