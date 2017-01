Preţul gazelor naturale va exploda!

Directorul general al companiei E.ON România, Frank Hajdinjak, susţine că gazele naturale se vor scumpi foarte mult spre finalul acestui an, din cauza cotaţiilor ridicate din acest moment ale petrolului. „Dacă ajustările s-ar fi făcut în paşi mărunţi, începând din 2009, nu am fi ajuns aici, când avem de recuperat un decalaj foarte mare. Nici nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla iarna viitoare, având în vedere că preţul petrolului a crescut de la 50 de dolari pe baril la 115, iar cel al gazelor reacţionează după şase-nouă luni. Adică exact în perioada de iarnă vom simţi vârfurile de preţ, aceasta dacă preţul petrolului nu va creşte şi mai mult\", a spus Hajdinjak. Potrivit acestuia, atât consumatorii, cât şi companiile de gaze sunt într-o situaţie \"extrem de gravă\". \"Trebuie găsită o soluţie de echilibru pentru ambele părţi\", a declarat Hajdinjak. Acesta spune că o soluţie ar fi formarea unui coş special de gaze pentru populaţie, care să conţină un procent foarte mare de resurse interne. „Anul trecut a fost uşor să fie luată o decizie similară pentru consumatorii industriali. Nu înţeleg de ce nu s-ar face acelaşi lucru şi pentru cei casnici. Sunt convins că şi autorităţile se gândesc în prezent la acelaşi lucru\", a precizat Hajdinjak. Frank Hajdinjak declara recent că a solicitat ANRE majorarea preţului gazelor în acest an şi considera că liberalizarea preţului gazelor ar fi un lucru bun pentru populaţie. \"Liberalizarea va fi bună şi pentru populaţie, acest lucru va genera o competiţie şi va conduce poate la o scădere a costurilor pentru consumatori. Întregul proces este de lungă durată, iar preţurile nu pot fi liberalizate peste noapte\", spunea Hajdinjak.De asemenea, oficialul E.ON România preciza că preţul gazelor ar trebui să crească cu două cifre în acest an, pentru ca societatea să-şi acopere costurile. E.ON România, membră a Grupului german E.ON, este compania platformă care susţine companiile E.ON operaţionale în România în sectorul gazelor naturale şi al electricităţii. E.ON România deţine un pachet de 51% din acţiuni la fiecare din companiile E.ON Energie România , E.ON Gaz Distribuţie şi E.ON Moldova Distribuţie, precum şi 100% din acţiunile companiei E.ON Energie Regenerabile România.