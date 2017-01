Preţul gazelor, nemodificat până la 1 ianuarie 2012

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Dan Iulius Plaveti, a declarat, vineri, că preţul gazelor naturale nu se va schimba cel puţin până la 1 ianuarie 2012. \"Am stabilit deja un preţ pentru trimestrul IV al acestui an. Pot să vă garantez că, până la 1 ianuarie 2012, gazele nu se vor scumpi, preţul rămâne nemodificat\", a precizat Dan Iulius Plaveti. Cu toate acestea, ANRE a majorat la 1 iulie în medie cu circa 10% preţurile finale reglementate aferente consumatorilor non-casnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, moment la care autoritatea anunţa că, în perioada iulie 2011 – martie 2012, preţul gazelor naturale destinate consumului populaţie nu va fi majorat. De asemenea, Ministerul Economiei a anunţat, joi, că programul de iarnă pentru înmagazinările de gaze naturale a fost finalizat, astfel încât România are în depozite aproximativ trei miliarde metri cubi gaze naturale.