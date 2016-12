Preţul gazelor va rămâne neschimbat

Preţul plătit de consumatorii industriali şi casnici pentru gazele naturale va rămâne neschimbat, de la 1 ianuarie 2010, deşi consumul de gaze la nivel naţional a scăzut în 2009 cu 17,5%, a anunţat Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). \"În trimestrul IV al fiecărui an, operatorii cer ajustarea preţurilor, atât la energie electrică, cât şi la gazele naturale. Aceştia au prezentat ANRE documente cu cheltuielile pe care ei le-au făcut cu distribuţia, furnizarea etc. Acum, autoritatea a decis ca, din 1 ianuarie 2010, preţul plătit pentru gaze să rămână nemodificat\", a declarat, ieri, preşedintele ANRE, Petru Lificiu. De asemenea, autoritatea de reglementare urmează să ia săptămâna viitoare o decizie în privinţa preţului plătit pentru energia electrică. \"În ceea ce priveşte decizia pentru preţul electricităţii, aceasta va fi luată probabil săptămâna viitoare. Este posibil ca preţul să fie indexat cu inflaţia\", a precizat Petru Lificiu. Rata anuală a inflaţiei a urcat în noiembrie la 4,65%, peste aşteptările analiştilor, de 4,3-4,5%, după ce preţurile de consum au crescut cu 0,67% faţă de octombrie, în special ca urmare a majorării preţurilor la mărfurile nealimentare şi la produsele alimentare, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În anii normali, înaintea instalării crizei economice, România consuma anual aproximativ 17-18 miliarde metri cubi gaze, cantitate acoperită de producţia internă şi de importuri. Amintim că, la 1 mai 2009, ANRE a redus preţul cu 3% la factura finală de gaze, iar de la 1 iulie, cu 5%. Per total, tarifele finale la gaze pentru consumatori au fost reduse cu 8%, în 2009. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2009, energia electrică a fost scumpită cu 1,5% pentru consumatorii care nu au optat pentru schimbarea furnizorului de energie electrică, iar pentru consumatorii casnici a rămas neschimbată.