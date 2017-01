Preţul gazului ar putea scădea din toamnă

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Petru Lificiu, recunoaşte că preţul gazului putea fi scăzut de la 1 aprilie, dar spune că acest lucru se va întîmpla abia în toamnă. „Preţul barilului de petrol a scăzut spectaculos în ultima perioadă, iar preţul gazului de import, care a avut un maxim în decembrie-ianuarie de 540 de dolari pe mia de metri cubi, a scăzut şi el spectaculos. Întrebarea este legitimă: dacă gazul din import scade şi barilul scade, de ce preţul gazului nu scade? Pentru că s-au acumulat costuri din anul trecut, neplătite, sînt costuri amînate care s-au rostogolit. Aceste costuri din urmă trebuie acoperite. Puteam să scădem acum preţul gazului. Era o posibilitate de aproximativ 3%, nu mai mult. Dar acum vine vara, consumul scade, costul este mai uşor de suportat, mai ales că l-am menţinut constant, ca să-şi acopere ei costurile din urmă, ce-au cheltuit distribuitorii şi transportatorii”, a declarat Lificiu. Preşedintele ANRE a spus că e mai bine ca preţul să fie ţinut acum constant, cînd suportabilitatea populaţiei este în regulă, şi poate şi la vară. “Toamna, cînd va veni frigul, vor veni oamenii din concediu, vor fi cu bani mai puţini, vor începe şcolile, va fi nevoie mai multă de energie, atunci să facem tot posibilul să coborîm puţin preţul la gazele naturale”, a declarat Lificiu. În opinia sa, nici în toamnă nu se va pune problema unei reduceri consistente deoarece rezervele de combustibil natural sînt limitate. “Cei care aşteaptă o scădere spectaculoasă a gazelor naturale în viitor, cei care cred vreo promisiune electorală de scădere majoră a preţului la gaze, acesta nu va veni. Lucrul acesta nu va mai veni niciodată. Gazele naturale sînt pe sfîrşite, nu sînt o marfă care se produce. Abia acum preţul este egal cu costurile, de la 1 aprilie. Eu consider că aceste costuri pot fi acoperite pînă în trimestrul trei al acestui an şi consider că, la venirea anotimpului rece, putem scădea cîteva procente bune la preţul de gaz, dacă curba barilului rămîne constantă”, a mai spus Lificiu. În prezent, preţul gazului este 102,48 lei pe megawatt oră şi ar putea scădea, din toamnă, sub pragul de 100 de lei, în cazul în care vor fi operate reducerile promise.