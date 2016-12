Preţul GPL, la mica înţelegere între Rompetrol şi distribuitori?

Consiliul Concurenţei (CC) a declanşat, din oficiu, o investigaţie având ca obiect o posibilă înţelegere, privind preţurile, între Rompetrol Gas şi distribuitorii companiei pe piaţa distribuţiei şi comercializării gazului petrolier lichefiat (GPL). \"Acordăm o atenţie deosebită acestui domeniu, având în vedere că orice formă de restrângere sau împiedicare a concurenţei afectează direct interesele consumatorilor. Am monitorizat piaţa şi am obţinut unele indicii cu privire la o posibilă înţelegere între Rompetrol şi distribuitorii săi referitor la impunerea unor restricţii privind preţul de revânzare cu amănuntul al GPL\" a declarat preşedintele CC, Bogdan Chiriţoiu. În cadrul acestei investigaţii, CC a efectuat inspecţii inopinate la sediul Rompetrol Gas şi al unor distribuitori. Documentele ridicate se află în analiza Consiliului. Consiliul are deja în derulare două investigaţii pe piaţa locală de distribuţie a GPL, unde suspectează crearea unor carteluri, iar în cursul acestui an va continua o anchetă privitoare la piaţa energiei electrice. Rompetrol Gas, divizia de comerţ cu GPL a grupului Rompetrol, a bugetat pentru 2010 o cifră de afaceri de aproximativ 165 milioane dolari, cu 13% mai mare, şi un profit net de 2,3 milioane dolari, faţă de 870.000 dolari în anul 2009. Piaţa de GPL, incluzând buteliile, autogazul şi micul vrac, se situează ca volum la 500.000 de tone, iar ca valoare la 400 milioane dolari.