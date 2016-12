Preţul la gigacalorie pentru populaţie, neschimbat

Societatea de furnizare a energiei termice în Mangalia, Rominterm, a fost subiectul unor discuţii aprinse în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Mangalia, care s-a întrunit, ieri seară. În cadrul şedinţei, unul dintre punctele puse în discuţie a făcut referire la aprobarea majorării preţului local pentru o gigacalorie, pentru populaţie, de la 165 de lei la 195. Propunerea de majoare a fost cauzată de decizia Guvernului Boc de majorare a TVA-ului de la 19 la 24%. Numai că, după zeci de discuţii între consilieri şi primar, consilierii locali au respins propunerea şi au votat un amendament al unui consilier PSD, la iniţiativa edilului Claudiu Tusac, prin care preţul gigacaloriei va rămâne bătut în cuie în această iarnă la 165 de lei/gigacaloria. „Situaţia financiară a populaţiei este dramatică, iar oamenii nu au bani pentru a susţine un preţ mare pentru gigacalorie. De aceea, deşi am iniţiat un proiect de majorare a gigacaloriei din cauza măririi TVA-ului la 24%, tot eu am fost cel care am propus ca acest tarif să rămână pe loc”, a spus Tusac. Mai mult, în cadrul aceluiaşi amendament al social democraţilor, la propunerea primarului, Consiliul Local a luat decizia de a iniţia un proiect de hotărâre prin care Primăria să reia de la Rominterm centralele termice. „Cei de la Rominterm îşi bat joc de populaţie, dar şi de noi. Au dat căldură în iarna trecută la parametri maximi, deşi vremea de afară nu o cerea. Drept urmare, le vom prelua, în foarte scurt timp, pentru a avea un control mai bun, fie că celor de la Romintem le convine sau nu”, a spus Tusac. De altfel, modul în care societatea de furnizare a energiei termice îşi desfăşoară activitatea a fost subiectul unei discuţii între primar şi preşedinţii Asociaţiilor de Proprietari. “Am considerat necesară o astfel de întâlnire, având în vedere perioada de criză. Am dorit să hotărăsc, împreună cu preşedinţii şi administratorii de bloc, programul de distribuire a energiei termice în funcţie de dorinţa cetăţeanului din Mangalia”, a declarat Tusac. El a adăugat că s-a luat această hotărâre în urma sesizărilor primite în iarna trecută la Primărie, referitoare la căldura excesivă din apartamente. Reprezentanţii Primăriei au cerut sprijinul a două societăţi specializate în centrale termice şi automatizări, care au constatat că centralele sunt performante, dar merg pe manual, la capacitate maximă şi consum maxim.