Preţul maximal al cărnii de miel a scăzut

FĂRĂ TAXE Primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a aflat, ieri, în Piaţa Griviţei, pentru a vedea cum se derulează în acest an programul „Preţul corect la carnea de miel”. După cum bine se ştie, la începutul săptămânii, în pieţele Griviţei şi Tomis III, în 38 de puncte special amenajate, a început vânzarea mieilor la preţul maximal de 27 de lei kilogramul. Miercuri, în Piaţa Peşcăruş, a fost deschis şi punctul temporar de sacrificare a mieilor, în care constănţenii pot să îşi aleagă mieii din ţarcul special amenajat, pentru ca apoi să aştepte să fie sacrificaţi şi curăţaţi pentru a putea fi luaţi acasă. Numai că, spre deosebire de anii trecuţi, anul acesta a fost percepută şi o taxă de 50 de lei pe zi celor 58 de crescători. „Printre multe alte probleme pe care le aveam de rezolvat cu 1 Mai, cu staţiunea Mamaia, am aflat că lucrurile sunt oarecum în neregulă în ceea ce priveşte carnea de miel, care este mai scumpă decât la Bucureşti sau în alte oraşe din ţară. Eu stăteam liniştit, pentru că noi avem de 10 ani în Constanţa un sistem cu preţul corect, în care Administraţia Pieţelor nu percepea nicio taxă pentru vânzarea mieilor de Paşte. Între timp, am aflat că anul acesta s-au trezit nişte „deştepţi” de la Administraţia Pieţelor, care au pus o taxă, nu mare, dar care a generat o creştere a preţului cărnii de miel. Am verificat, i-am certat şi le-am spus că dacă se mai întâmplă să mai schimbe ceva cu impact asupra populaţiei, fără ca eu să ştiu, îi dau afară pe directorii şi managerii care au făcut acest lucru”, a declarat Radu Mazăre.

NEGOCIERI MAI JOS DE 25 DE LEI Primarul a precizat că, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Direcţiei Pieţe, Târguri şi Oboare, s-a revenit la politica impusă iniţial de Primărie. „Nu se mai percepe niciun fel de taxă pentru locurile oferite pentru vânzarea cărnii de miel. În urma eliminării taxei, carnea de miel se vinde acum cu 25 de lei, sau de la 25 de lei în jos, după cum negociază fiecare”, a explicat Mazăre. Crescătorii prezenţi în Piaţa Griviţei spun că preţul de 27 de lei li s-a părut destul de mare unora dintre constănţeni, motiv pentru care vânzările din primele trei zile au fost destul de scăzute. „Ne adaptăm preţul după solicitările cumpărătorilor. Avem mulţi miei şi trebuie să îi vindem. Acum pot vinde şi cu 24 şi cu 23 de lei kilogramul. Sperăm ca scăderea preţului să mărească numărul celor care vin să cumpere carne de miel”, a spus un producător din Piaţa Griviţei. Constănţenii consideră, la rândul lor, că orice scădere a preţului este binevenită, având în vedere veniturile salariale actuale. Mulţi dintre constănţeni salută programul municipalităţii care a redus preţul cărnii de miel, în numai o săptămână, de la 30 la 25 de lei/kg. Cum problema preţului a fost rezolvată, primarul Mazăre a adăugat că încă nu ştie cum va fi masa sa de Paşte. „Mama m-a întrebat ce doresc să mănânc de Paşte. Dar eu în această perioadă muncesc şi mă gândesc mai puţin la aspecte legate de sărbătorile pascale. Probabil că nu vor lipsi de pe masă ciorba şi friptura de miel”, a spus zâmbind Mazăre.