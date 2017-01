Preţul petrolului Brent a coborât sub 50 de dolari pe baril, pentru prima oară din mai 2009

Preţul petrolului Brent a coborât miercuri sub 50 de dolari pe baril pentru prima oară din mai 2009 până în prezent, pe fondul speculaţiilor potrivit cărora rezervele de petrol ale Statelor Unite au crescut şi al îngrijorărilor privind surplusul de petrol de pe piaţă, relatează Bloomberg. Preţul petrolului Brent cu livrare în luna februarie a scăzut până la 49,92 de dolari pe barili la Londra. Contractele futures au coborât cu până la 2,3%, marcând a cincea zi în care cotaţia petrolului Brent se află în scădere. De asemenea, preţul petrolului West Texas Intermediate cu livrare în februarie a coborât cu până la 1,8% miercuri, la 47,09 dolari, pe bursa de la New York. Rezervele de petrol ale Statelor Unite au crescut cu aproximativ 700.000 de barili, la 386,2 milioane de barili în săptămâna încheiată în 2 ianuarie, potrivit estimărilor analiştilor consultaţi de Bloomberg. Agenţia Internaţională pentru Energie va publica datele oficiale astăzi. China, al doilea mare consumator de petrol la nivel mondial, nu va determina revenirea pieţei în 2015, întrucât importurile vor încetini, potrivit unui raport al grupului bancar Citi. Analiştii Citigroup estimează căp importurile de petrol ale China vor creşte cu 3,3% în acest an, prin comparaţie cu avansul de 8,9% din 2014. Suhail Al Mazrouei, ministrul Energiei din Emiratele Arabe Unite, a afirmat că piaţa "are nevoie de timp pentru a absorbi surplusul" de petrol existent în prezent şi că preţurile petrolului ar putea depinde de creşterea producţiei din statele din afara Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC). Qatar, ţară membră a OPEC, a estimat că surplusul global de petrol se ridică la 2 milioane de barili pe zi. Preţurile petrolului au scăzut cu 48% în 2014, consemnând cel mai mare declin de la criza financiară din 2008 până în prezent, în condiţiile în care OPEC a decis să nu reducă producţia de petrol, pentru a nu pierde cota de piaţă pe care o deţine la nivel global în favoarea producătorilor din Statele Unite. OPEC furnizează 40% din necesarul de petrol la nivel mondial.