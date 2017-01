Preţul petrolului, de 75 de ori mai mare decît acum 40 de ani

Barilul de petrol a atins, ieri, pentru prima dată în istorie, preţul şoc de 135 de dolari. Este greu de crezut că acum aproape 40 de ani preţul era sub 2 dolari/baril! Scumpirea exponenţială a petrolului a fost influenţată de evenimentele economice şi geopolitice care au schimbat faţa lumii: războaie, catastrofe naturale sau apariţia unor noi economii în curs de dezvoltare. În 1970, preţul petrolului era de 1,80 de dolari/baril, potrivit cifrelor Ministerului american al Energiei. În 1974, embargoul OPEC din timpul războiului de Yom Kippur provoca primul şoc petrolier, iar rafinăriile americane importau petrol la peste 10 dolari barilul. Revoluţia din Iran din 1979 a dublat, practic, preţul, la cel puţin 20 de dolari/baril. Doi ani mai tîrziu, războiul dintre Iran şi Irak a dus la o nouă scumpire, astfel că, la începutul lui 1981, barilul atingea 39 de dolari. Pragul de 40 de dolari a fost depăşit pentru scurt timp înainte de primul război din Golf, după care cotaţia a rămas în jurul valorii de 30 de dolari/baril. Din mai 2004 a început o adevărată spirală a scumpirii petrolului. Au fost depăşite, rînd pe rînd, pragurile de 40 şi 50 de dolari, în contextul îngrijorărilor legate de aprovizionarea cu petrol. Cotaţia de 60 de dolari a fost atinsă în iunie 2005, iar în august, după uraganul Katrina, barilul valora 70 de dolari. În toamna anului trecut s-au înregistrat noi recorduri succesive - 80, 90 şi aproape de 100 de dolari, în contextul scăderii stocurilor americane şi a reducerii dobînzii de către Rezerva Federală. Pragul de 100 de dolari e atins pe 2 ianuarie 2008, sub efectul violenţelor din Nigeria şi în contextul temerilor legate de o nouă scădere a stocurilor americane. Pe 13 martie, barilul costa 111 dolari, însă imediat după aceea a scăzut sub pragul de 100 de dolari. O lună mai tîrziu, pe 22 aprilie, se ajunge la 120 dolari pe baril, o evoluţie pusă pe seama reducerii stocurilor americane, refuzului OPEC de a mări producţia, a creşterii consumului din partea Chinei şi a deprecierii dolarului. Pragul de 125 de dolari e atins pe 9 mai, cel de 130, pe 21 mai 2008, astăzi depăşind 135. De la începutul acestui an, preţul petrolului a urcat cu peste 40%.

Scumpirea petrolului, ameninţare serioasă pentru economiile lumii

Majorarea preţului petrolului reprezintă o ameninţare serioasă pentru creşterea economică mondială, potrivit analiştilor, care speră ca situaţia să se stabilizeze rapid. Analiştii băncii Goldman&Sachs nu exclud ca barilul să ajungă la 200 dolari pînă în 2010. Inevitabil, în România se va face simţit efectul creşterii preţului petrolului, prin creşterea preţului carburanţilor la pompă. Deşi în ţara noastră puterea de cumpărare se află la jumătatea mediei europene, preţul de vînzare al benzinei la staţiile de distribuţie româneşti este apropiat de nivelurile practicate în statele membre UE, unde veniturile salariaţilor sînt cel puţin duble faţă de veniturile nete lunare ale românilor. Datele statistice publicate pe site-ul UE relevă faptul că preţul de distribuţie din România (la data de 11 aprilie 2008) era de 3,76 lei/litrul de benzină fără plumb şi 4,07 lei/litrul de motorină, peste cel practicat în Bulgaria (3,67 lei şi, respectiv, 3,96 lei), dar apropiat de cel din Ungaria (4,24 lei şi 4,45 lei) şi Polonia (4,51 lei şi 4,46 lei), dar şi de cel din Luxemburg, ţară cu unul dintre cele mai ridicate niveluri de viaţă din Europa (4,34 lei şi 4,05 lei, preţ mai mic decît în România la motorină).