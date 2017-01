Prețul petrolului, în scădere

Prețul petrolului a scăzut, vineri, după ce o serie de surse au declarat că Organizația Statelor Exportatoare de Petrol (OPEC) a decis să-și majoreze plafonul de producție, informează Reuters. În jurul orei 14.25 GMT, la bursa New York Mercantile Exchange (Nymex), barilul de țiței light sweet crude (WTI) cu livrare în luna ianuarie era cotat în scădere cu 1,02 dolari, până la 40,06 dolari. De asemenea, la bursa de la Londra, cotația țițeiului Brent a scăzut cu doi dolari, până sub pragul de 43 de dolari per baril. ”Există informații potrivit cărora membrii OPEC au decis să-și majoreze producția. Piața este în scădere pentru că investitorii interpretează aceste informații drept un semn că OPEC nu își va reduce niciodată producția”, a declarat Phil Flynn, analist la Price Futures Group.

O serie de surse din interiorul OPEC au declarat vineri pentru Reuters că, la reuniunea de la Viena, organizația a decis să-și majoreze plafonul de producție până la 31,5 milioane de barili pe zi, de la 30 de milioane de barili pe zi, anterior.Deocamdată nu este clar dacă noul plafon de producție include și Indonezia, care produce în prezent aproximativ 850.000 de barili pe zi și care, după șase ani de absență, se va alătura din nou celor 12 state membre OPEC.

