Preţuri mai mici la vânzarea locuinţelor ANL?

Vânzarea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) către chiriaşi nu are succes deoarece preţurile cerute sunt considerate prea mari. Dacă, la începutul anului, ministrul Dezvoltării şi Turismului, Elena Udrea, spunea că vânzarea de locuinţe va aduce sume importante la buget, recent a declarat că au fost vândute 100 de locuinţe tinerilor, dintr-un total de 22.000. Preţul fixat de Guvern, respectiv de 347 de euro/mp fără TVA este prea mare, i s-a plâns vineri un primar ministrului Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România. Primarii susţin că, dacă pentru Bucureşti, acest preţ este unul foarte mic, pentru provincie aceste preţuri nu pot fi suportate de tineri, deoarece salariile sunt mult mai mici. În plus, băncile cu greu dau credite imobiliare acum. Vasile Blaga a spus atunci că va purta o discuţie cu preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae Văcăroiu, în legătură cu posibila scădere a preţului de vânzare a locuinţelor ANL. Toate acestea în condiţiile în care, în urmă cu aprox. un an, senatorul PSD Alexandru Mazăre şi deputatul PSD Eduard Martin au făcut o propunere legislativă potrivit căreia locuinţele ANL să fie vândute la preţul de construcţie de la momentul construirii unităţilor locative. „Preţurile de construcţie de atunci erau mult mai mici decât cele practicate acum. Preţurile de construcţie de acum, chiar dacă suntem în perioadă de criză, sunt foarte mari. Este normal ca preţul locuinţelor ANL să fie mai mic“, a declarat Eduard Martin.