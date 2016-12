Preţurile alimentelor şi stabilizarea leului au temperat inflaţia

Scăderea preţurilor la alimente a fost principalul factor care a dus la temperarea inflaţiei anuale în iulie, la 4,8-5,2%, susţinută şi de stabilizarea cursului de schimb, susţin analiştii, precizînd că inflaţia ar putea coborî şi mai mult în lunile următoare. „Cred că inflaţia va fi uşor negativă la nivel lunar, datorită preţurilor la produsele alimentare, dar şi la cele nealimentare, cum ar fi preţurile la gaze, care au scăzut. De asemenea, ar putea exista un impact favorabil şi din partea preţurilor la combustibili, iar scăderea preţurilor a fost ajutată şi de stabilizarea cursului de schimb”, a spus economistul-şef al Băncii Comerciale Române (BCR), Lucian Anghel. El susţine că inflaţia lunară s-a plasat în intervalul -0,1% şi -0,3% în luna iulie, ceea ce a făcut ca inflaţia anuală să se plaseze în intervalul 4,8% şi 5%. Anghel mai subliniază că efectul de bază puternic, faţă de 2008, va coborî inflaţia anuală mai mult în lunile următoare, ceea ce va ajuta Banca Naţională a României (BNR) să readucă inflaţia în intervalul ţintit pentru finalul acestui an, de 3,5%, plus sau minus un punct procentual. Şeful departamentului de cercetare al Volksbank România, Melania Hăncilă, crede că inflaţia lunară se va plasa la -0,1% în iulie, cea anuală situîndu-se la 5%. „Este posibil ca inflaţia să coboare şi mai mult anul acesta, dar pe final de an mă aştept la o uşoară amplificare a presiunilor inflaţioniste, care vor duce inflaţia din nou la 5%”, a spus Hăncilă. Şi economistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru, se aşteaptă la temperarea puternică a inflaţiei, atît în iulie, cît şi în august, inflaţia lunară ajungînd la 0%. „Scăderea tarifelor la gaze cu 5% creşte şansele ca inflaţia lunară din iulie să fie negativă. Prin urmare, rata anuală a inflaţiei ar trebui să ajungă de la 5,86% în iunie, la 5,1%, nivel în apropierea căruia ar trebui să se menţină pînă în septembrie, pentru ca în ultimele luni din 2009 să coboare la 4,5%”, a spus Dumitru. Cu toate acestea, el susţine că evoluţia cursului de schimb ar putea aduce riscuri în privinţa inflaţiei, dacă vor apărea presiuni în sensul deprecerii leului în perioada următoare. O estimare similară în privinţa inflaţiei din iulie are şi analistul Credit Europe Bank, Georgiana Constantinescu, care susţine că inflaţia lunară va fi de 0,1%, iar cea anuală de 5,2%. Totodată, economistul senior al ING Bank România, Nicolae Alexandru Chidesciuc, mizează pe o inflaţie anuală de 5,2% în iulie. „Probabil că inflaţia va atinge nivelul minim din 2009 în iulie. De aceea, chiar dacă va coborî sub 5%, ar putea fi doar o situaţie temporară, în opinia noastră, determinată de sezonalitate. Perspectivele inflaţioniste sînt în creştere atît pentru al doilea semestru din 2009, cît şi pentru primele şase luni din 2010. De aceea, ne aşteptăm ca BNR să fie prudentă în privinţa politicii monetare”, a comentat Chidesciuc. Rata anuală a inflaţiei a coborît în iunie la 5,86%, de la 5,95% în mai, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS). Banca centrală a revizuit prognoza pentru inflaţia la finalul lui 2009 la 4,3%, de la estimarea anterioară de 4,4%, în raportul trimestrial asupra inflaţiei.