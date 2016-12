Preţurile apartamentelor ar putea scădea cu 3% pe lună, în 2012

ARTA DE A CĂUTA va fi un an bun pentru achiziţii imobiliare, pentru că preţurile au scăzut dramatic, în ultimii trei ani, cu peste 35%, cot la cot cu creditele imobiliare, ale căror costuri au ajuns la valorile din 2007, spun analiştii portalului imobiliar www.TopEstate.ro. „Pentru 2012 ne aşteptăm că preţurile apartamentelor şi vilelor să mai scadă, chiar semnificativ. De la o lună la alta vor fi variaţii (de scădere şi creştere) de până la 3%, în funcţie de trendul general impus de economie”, au declarat, pentru Telegraf, cei de la TopEstate. Recomandarea lor pentru cei care intenţionează să cumpere o casă este să-şi fixeze aşteptări realiste: „Este important să ştii ce cauţi şi să te informezi corect. Sprijinul specializat este cu atât mai important, în contextul în care piaţa este sensibilă şi există încă neîncredere şi confuzie, iar ofertele au preţuri extreme”. Cei de la TopEstate mai spun că primul lucru care trebuie făcut este un calcul. „Câţi bani poţi să aloci pentru cumpărarea casei? Mulţi cumpărători au întâmpinat dificultăţi pentru că nu au ţinut cont de toate cheltuielile pe care le implică achiziţia unei case şi transformarea ei într-un spaţiu funcţional. Costul real al unei locuinţe nu este egal cu preţul de cumpărare. Mai sunt impozite la stat, taxe la notar şi agenţie şi asigurarea casei, care adaugă încă 5 - 8% la preţul final”, explică agenţii imobiliari. Desigur, preţul poate fi mai scăzut decât cel de strigare, după negociere, aşa că, la final, cheltuielile totale ar putea ajunge la valoarea cerută iniţial de proprietar.

DAR AVANSUL, UNDE-I AVANSUL?! În ceea ce priveşte creditele, ideal ar fi să comparaţi mai multe oferte, înainte de a semna contractul. „Nu vă aşteptaţi să găsiţi finanţare cu avans zero. Acest tip de ofertă a dispărut din portofoliile băncilor. În cel mai bun caz, în afara Primei Case, sunt disponibile credite cu un avans de 15%, însă astfel de împrumuturi sunt mai scumpe (cu circa un punct procentual la dobândă) decât creditele „clasice”, cu avans de 25 - 30%”, explică cei de la TopEstate. Avansul poate fi obţinut printr-un credit de nevoi personale fără garanţii, dacă nu este mai mare de 20.000 euro (evident, cine poate acoperi singur avansul, nu mai are nevoie de un împrumut suplimentar). „Un credit de gen se obţine acum în 3 - 7 zile, cu dobândă medie de 13% la lei şi de 10% la euro. Pentru sume mai mari, trebuie adusă o garanţie imobiliară, iar durata de obţinere a creditului va creşte. Avantajul este că garanţia ieftineşte împrumutul. Dobânda medie este de 7,5% pe an, la euro, dar există şi oferte sub acest nivel. Odată asigurat avansul, poate fi contractat un credit ipotecar, garantat cu imobilul achiziţionat, la dobânzi ce pot ajunge la 6,3% la euro, respectiv 9% la lei”, mai spun agenţii. O altă opţiune, redescoperită de dezvoltatorii imobiliari, sunt ratele direct la constructor. Rata lunară este fixă, în cele mai multe cazuri, iar creditul se acordă pe o durată mai scurtă, de cel mult 15 ani. În comparaţie, la bănci, împrumuturile se pot întinde şi pe 30 de ani. Desigur, ratele la dezvoltator se aplică doar în cazul locuinţelor noi.