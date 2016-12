Preţurile apartamentelor vechi au luat-o la vale

Dat fiind contextul economic general, în ultimele 12 luni, proprietarii de apartamente vechi din ţară şi-au diminuat semnificativ pretenţiile. Preţul mediu cerut pentru apartamentele vechi a scăzut, la nivel naţional, cu 11,7% în august faţă de aceeaşi lună din 2009, la 1.095 euro/mp, cele mai mari reduceri înregistrându-se în Timişoara şi Constanţa, a anunţat imobiliare.ro. În Capitală, preţul apartamentelor vechi cu o cameră a scăzut cu 10,1% în ultimul an, ajungând în prezent la o valoare de 1.231 euro/mp. Pentru apartamentele cu două şi trei camere, reducerea a fost de 7%, respectiv 7,1%. Şi în Braşov, cea mai mare scădere a fost înregistrată la apartamentele cu o cameră, în ultimul an preţul acestora reducându-se cu 5,5%. Pentru locuinţele vechi cu două camere, preţul cerut a coborât mai puţin, respectiv cu 2,8%. În Iaşi, preţul apartamentelor cu o cameră a rămas aproape neschimbat, înregistrând o apreciere uşoară de 0,5%. Pe de altă parte, preţul locuinţelor cu trei camere a scăzut cu 9,9%. În Timişoara, toate tipurile de apartamente vechi, indiferent de numărul camerelor, au înregistrat scăderi. Preţul mediu cerut pentru locuinţele cu o cameră din blocurile construite înainte de 1990 a ajuns la 927 euro/mp util, înregistrând un declin de 14,7% în ultimul an. În Constanţa, cea mai mare ieftinire, de 13,2%, a avut loc în cazul apartamentelor cu trei camere. În schimb, preţul garsonierelor a scăzut cu 12,7%, iar cel al locuinţelor cu două camere s-a diminuat cu 11,7%. De exemplu, scos iniţial la vânzare în luna mai a acestui cu 37.500 de euro, valoarea actuală de listare a unui apartament cu două camere este de 35.000 de euro, pentru o suprafaţă utilă de 40 de metri pătraţi.