Preţurile medicamentelor ar putea fi modificate

Asociaţia Română a Producătorilor Internaţionali de Medicamente cere modificarea ordinului privind stabilirea preţului la medicamente, întrucît actul din 2002 are formulări ambigue, care au dat naştere la interpretări abuzive, multe produse aflate sub patent fiind vîndute sub valoarea medie europeană. "De regulă, unele produse princeps (n.r. medicamente eliberate numai cu reţetă, care sînt protejate de patent) ajung să fie înregistrate în România la preţuri mai mici decît pe piaţa europeană. De aceea, ARPIM propune un act normativ transparent, a cărui metodologie să aibă la bază o nouă formulă de calcul, pornind de la un preţ mediu în trei ţări europene'', a declarat, ieri, directorul executiv ARPIM, Dan Nicolae Zaharescu. Spre exemplu, a spus Zaharescu, Bulgaria ia în calcul preţul din şase ţări europene. Potrivit directorului, în aceste condiţii exită riscul ca unii producători să nu mai livreze respectivele produse. Metodologia propusă de ARPIM ar putea duce la reducerea cu aprox. 10% a preţurilor la medicamentele princeps a căror valoare este peste media europeană. În cazul preţurilor medii mai mici decît valoarea mediei europene, preţurile vor rămîne la aceleaşi valori pînă cînd vor fi reînregistrate, a mai spus Zaharescu. Reprezentanţii ARPIM au menţionat că noul ordin privind comercializarea prin farmaciile cu circuit deschis a medicamentelor folosite în diabet, oncologie şi posttransplant este bun, întrucît permite bolnavului să-şi ia medicamentele prin farmacii. Totuşi, noile preţuri înregistrate au şi în acest nou ordin de ministru valori mai mici decît cele din UE, de aceea este nevoie de un act normativ care să ţină cont de recomandările ARPIM.