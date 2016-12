Preţurile petrolului, în cădere liberă

17:02:33 / 29 Iulie 2015

pentru pavel

nu asa se pune problema ci in felul urmator: specialistii in marketing au ajuns la concluzia ca chiar daca pretul petrolului scade este o tendinta de crestere a euro,dolar,franc elvetian etc. asa ca ? dar ma intreb ce face ministerul concurentei ca ne-a promis marea cu sarea cel cu nasul mare