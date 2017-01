“Preţurile Petrom, o sfidare”

Preţurile carburanţilor Petrom sînt o „sfidare” pentru că sînt mai mari decît cele practicate de state care nu dispun de rezerve de hidrocarburi, a declarat, ieri, ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian. „În România, benzina ce rezultă din petrolul din pămînt se vinde la preţuri mai mari decît în ţări care nu au rezerve şi care cumpără petrol din Golful Persic”, a spus Vosganian, vizînd Petrom. Ministrul Economiei este la a treia „abatere”, în ultimele două săptămîni el atacînd de trei ori Petrom pentru preţurile pe care le practică pentru benzină şi motorină. „Mi se pare o sfidare, şi folosesc un termen care nu este destul de tare pentru ceea ce se petrece”, a spus el, susţinînd că Petrom nu poate continua la nesfîrşit să scumpească benzina şi motorina, unul dintre motivele invocate fiind administrarea exclusivă de către companie a rezervelor de ţiţei ale României, ceea ce, în opinia ministrului, ar permite practicarea unor preţuri mai mici. În replică, Petrom a explicat că, la fel ca toate celelalte companii private care vînd carburanţi în România, activează pe o piaţă liberă, în care preţurile sînt stabilite în funcţie de cerere şi ofertă, fără a fi influenţate de intervenţii administrative, care echivalează cu practici anticoncurenţiale. Petrom îşi justifică preţurile făcînd referire la conjunctura internaţională, pe care compania o are în vedere la stabilirea preţurilor. “Indiferent dacă acţionariatul este de stat sau privat, preţul carburanţilor ar fi fost acelaşi. Este o conjunctură negativă internaţională în ceea ce priveşte preţul produselor petroliere. Politica de preţuri a Petrom este similară cu cea practicată în ţările UE şi reflectă competiţia de pe piaţă”, potrivit Petrom. Amintim că, de la începutul acestui an, Petrom a scumpit de nouă ori carburanţii, cele mai importante modificări fiind operate în luna mai. Preţul petrolului a depăşit miercuri nivelul record de 135 de dolari pe baril. Încercînd să-şi îndulcească indignările, Vosganian a adăugat că dialoghează cu Petrom, deşi a recunoscut că nu a primit un răspuns oficial din partea companiei deţinute de grupul austriac OMV. „Am invitat conducerea Petrom şi am prezentat o situaţie din care rezultă că România are unul dintre cele mai avantajoase sisteme de impozitare pe partea de combustibili. Deci taxele, accizele luate de statul român sînt cele mai mici din UE şi, cu toate aceastea, preţurile la livrare ale rafinăriilor sînt dintre cele mai mari din Europa. Am întrebat Petrom cum de este preţul mai mare decît în Franţa, Germania, Marea Britanie, cînd România este singura ţară din Europa care are rezerve de petrol? Nu au dat un răspuns oficial (...)”, a mai spus Vosganian.