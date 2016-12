Preţurile producţiei industriale, în creştere

Preţurile producţiei industriale pe piaţa internă şi externă au crescut cu 0,8% în noiembrie 2010, comparativ cu luna precedentă, şi cu 8,1% faţă de noiembrie 2009, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Pe marile grupe industriale, majorări semnificative de preţuri se remarcă la produsele din industria energetică (plus 10%) şi din cea intermediară (plus 9,4%). Pe sectoare de activitate, s-au înregistrat scumpiri în industria prelucrătoare (plus 1%) şi cea extractivă (plus 0,6%).