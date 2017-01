Preţurile produselor industriale, mult mai mari decît anul trecut

Majoritatea produselor industriale au înregistrat, în privinţa costurilor, un trend ascendent. Preţurile acestor produse, cumulate pe piaţa internă şi externă, au crescut în luna septembrie cu 7% faţă de perioada similară din 2006 şi cu 1,2% comparativ cu luna august. Potrivit datelor publicate ieri de Institutul Naţional de Statistică (INS), raportat la luna august, preţurile produselor din industria prelucrătoare au urcat cu 1,5%, iar cele la energie electrică şi termică, gaze şi apă au crescut cu 0,2%. Preţurile produselor din industria extractivă au scăzut cu 0,8%. Pe marile grupe industriale, creşteri de preţuri au avut produsele din industria bunurilor de uz curent, cu 2%, şi cele din industria bunurilor intermediare şi bunurilor de capital, fiecare cu cîte 1,2%. Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se constată la produsele din industria bunurilor de folosinţă îndelungată, cu 1,1%, şi la industria energetică, cu 0,3%. Comparativ cu septembrie 2006, cel mai dinamic sector a fost industria extractivă, în care au fost înregistrate creşteri de 15,7%, urmat de energie electrică şi termică, gaze şi apă, 7,8%. Creşteri de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se constată la industria prelucrătoare, avansul fiind de 6%. Pe marile grupe industriale, o creştere semnificativă de preţuri se remarcă la produsele din industria bunurilor de uz curent, 10,3%. Majorări de preţuri sub nivelul înregistrat pe total se constată la produsele din industria bunurilor de capital, cu 6,9%, industria energetică, 6,6%, industria bunurilor intermediare, 4,8%, şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată, 4,5%.