Prevederi OUG 50 care avantajau clienţii, scoase din lege pe motiv de „oboseală”

Uite legea, nu-i legea! După ce au votat că persoanele cu credite în valută îşi pot plăti ratele în lei, la cursul Băncii Naţionale a României (BNR), deputaţii din coaliţie au eliminat pe ascuns acest amendament. De ce? Părerile sunt împărţite. Astfel, unii nu îşi mai aduc aminte, alţii spun că erau prea multe probleme de ordin tehnic, iar o parte din ei declară că amendamentul a fost eliminat la cererea Uniunii Europene. „Toată lumea era obosită, am avut în acele zile proiectul de buget. A fost o discuţie care s-a făcut foarte rapid şi efectiv nu-mi aduc aminte”, spune deputatul pedelist Constantin Militaru, citat de portalul money.ro. Deputatul PDL Adrian Niţu, iniţiatorul amendamentului care a scos creditele în derulare de sub prevederile OUG 50, spune că ordinul de eliminare a articolului respectiv a venit de sus: „A fost condiţie de la Comisia Europeană. Era o problemă tehnică. Practic, nu ai cum să impui cursul BNR. Acesta se face pe baza tranzacţiilor dintre bănci şi nu are nicio legătură cu clienţii”. Dacă amendamentul nu ar fi fost eliminat, cei cu credite în valută, inclusiv cei cu credite în derulare, ar fi obţinut economii destul de importante la plata ratelor.