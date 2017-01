Prevenirea accidentelor în care sînt implicaţi pietoni şi motociclişti, o prioritate a poliţiei rutiere

Din punct de vedere al siguranţei rutiere, în luna septembrie, prevenirea şi combaterea accidentelor în care sînt implicaţi pietonii şi motocicliştii reprezintă prioritatea Poliţiei Române, în acest sens fiind demarată o campanie menită să reducă numărul accidentelor grave sau cu urmări grave, în care sînt implicate respectivele categorii de participanţi la trafic. Campania \"STOP accidentelor rutiere! Viaţa are prioritate!\" are, în special, un caracter preventiv şi constituie o modalitate de atragere a atenţiei pietonilor şi motociliştilor cu privire la pericolele la care se expun sau îi pot expune pe ceilalţi ca urmare a încălcării regulilor de circulaţie. Astfel, pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru acţiunea \"Pietonii şi Motociliştii\", vor fi desfăşurate activităţi structurate pe trei module, respectiv: prevenire şi educaţie rutieră, amenajări rutiere destinate creşterii siguranţei rutiere şi impunerea legii. În cadrul Campaniei \"STOP accidentelor rutiere! Viaţa are prioritate!\", începînd cu luna august, Poliţia Română a desfăşurat la nivel naţional acţiuni, avînd ca scop prevenirea evenimentelor rutiere prin conştientizarea opiniei publice asupra consecinţelor grave ce se pot produce pe fondul nerespectării prevederilor legale în domeniul circulaţiei rutiere. Astfel, după ce în luna august au fost organizate activităţi destinate prevenirii accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă, în perioada următoare, vor fi derulate acţiuni pe o anumită temă. În luna octombrie va fi demarată acţiunea Consumul de alcool şi viteza excesivă, iar în luna noiembrie poliţiştii vor participa la acţiuni pe linia transportului de persoane şi de mărfuri.