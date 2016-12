Prevenirea gripei A/H1N1 cu ocazia pelerinajelor la Mecca şi Medina

Punctul European de Contact al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) pentru Regulamentul Sanitar Intenaţional 2005 a informat autorităţile sanitare internaţionale în legătură cu măsurile care se impun pentru prevenirea cazurilor de gripă A/H1N1 în cazul pelerinilor la locurile sfinte Mecca şi Medina. Astfel, potrivit site-ului Biroului pentru Evenimente de Sănătate şi Alertă Precoce din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, ca urmare a informării din 30 septembrie a Punctului European de Contact al OMS pentru Regulamentul Sanitar Intenaţional 2005, au fost făcute cunoscute condiţiile de participare pentru pelerinajul la Mecca şi Medina, valabil pentru perioada imediat următoare, aşa cum sînt ele menţionate în documentele emise de autorităţile din Regatul Arabiei Saudite. „În mod tradiţional, Regatul Arabiei Saudite, s-a angajat în a deservi oaspeţii care, fără a precupeţi nicio resursă pentru a oferi cele mai bune servicii, pentru a se asigura că oaspeţi pot efectua ritualurile cu demnitate şi uşurinţă. Serviciile de sănătate din locurile sfinte au fost întotdeauna o prioritate pentru Guvernul Regatului Arabiei Saudite. Datorită îngrijorării legate de pandemia de gripă cu tulpina nouă A/H1N1 şi potenţialul înalt de transmitere în locuri aglomerate, Custodele celor două moschei a invitat un grup de experţi renumiţi din mai multe ţări pentru a discuta aceste aspecte în vederea identificării celor mai bune recomandări pentru a asigura securitatea şi sănătatea atît a pelerinilor, cît şi a rezidenţilor Regatului Arabiei Saudite”, potrivit sursei citate. Grupul a cuprins experţi din cadrul OMS, Centrului de Control al Bolilor din SUA, Centrului European de Control al Bolilor şi din alte instituţii din Europa, Australia şi China. Grupul de experţi recomandă ca screeningul pentru A/H1N1 în punctele de intrare în Arabia Saudită să fie menţinut în vederea limitării răspîndirii virusului, folosind metodele curente (camere termale şi carantină temporară), cunoscînd faptul că acestea nu vor opri complet creşterea numărului de cazuri. De asemenea, experţii susţin recomandarea Ministerului Sănătăţii din Arabia Saudită ca toţi pelerinii, rezidenţii şi personalul sanitar să fie vaccinaţi cu vaccin sezonier cu cel puţin 14 zile înainte de a călători la locurile sfinte. În plus, grupul de experţi recomandă folosirea vaccinului pandemic pentru toţi pelerinii, rezidenţii şi personalul sanitar, în momentul cînd acesta va fi disponibil şi va fi licenţiat de autorităţile competente. „Pelerinii sînt sfătuiţi să respecte măsurile de igienă personală, să folosescă batista în cazul tusei sau strănutului şi gelurile de mînă antiseptice, cît şi spălarea frecventă a mîinilor cu apă şi săpun. Grupul de experţi recomandă ca Ministerul Sănătăţii din Arabia Saudită, cît şi misiunile medicale ale altor State care însoţesc pelerinii, să ofere cantităţi adecvate de medicamente antivirale pentru tratamentul şi profilaxia pelerinilor”, potrivit Centrului pentru Controlul Bolilor Transmisibile din Institutul de Sănătate Publică Bucureşti. Experţii internaţionali recomandă, totodată, ca laboratoarele de referinţă din Arabia Saudită să fie prevăzute cu personal şi echipamente necesare în cazul unei posibile creşteri a numărului de cazuri, cît şi asigurarea unor spaţii adecvate pentru izolare şi carantină.

Mai mult specialiştii spun că pentru a asigura mai bine sănătatea şi siguranţa pelerinilor, grupe aflate la risc pentru a dezvolta forme severe de boală, respectiv persoanele în vîrstă, femeile gravide, persoanele cu boli cronice şi copiii, să îşi amîne participarea la pelerinaj. Grupul de experţi recomandă distribuirea comunicatelor privind prevenirea gripei A/H1N1, în diverse limbi şi prin intermediul a cît mai multor mijloace media şi subliniază cît de important este ca ţările care participă la pelerinaj să faciliteze implementarea lor. „În plus, Ministerul Sănătăţii din Regatul Arabiei Saudite precizează că la intrarea în ţară, pelerinii trebuie să facă dovada vaccinării împotriva meningitei meningococice cu cel puţin 10 zile şi nu mai mult de trei ani înaintea sosirii în ţară. În plus, atenţionează că este interzisă intrarea cu orice fel de hrană, cu excepţia celor sub formă de conserve, bine etanşate sau transportată în containere care se pot deschide uşor pentru control. În cazul declanşării pe teritoriul unei ţări a unei urgenţe de sănătate publică de importanţă internaţională datorată bolilor cuprinse în Regulamentul Sanitar Internaţional 2005, autorităţile de sănătate publică din Arabia Saudită pot lua şi alte măsuri preventive referitoare la cetăţenii acelei ţări, în concordanţă şi în coordonare cu recomandările OMS.