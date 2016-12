Prevenirea obezităţii la bebeluşi

Bebeluşii care primesc hrană solidă mai târziu, fiind alăptaţi cât mai mult timp, sunt mai puţin expuşi riscului de obezitate atunci când vor ajunge la maturitate, potrivit unui studiu danez, publicat în American Journal of Clinical Nutrition. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi American Academy of Pediatrics recomandă ca bebeluşii să fie hrăniţi exclusiv la sân până la vârsta de şase luni. Medicii danezi au analizat datele din dosarele medicale a 5.068 de bărbaţi şi femei din Copenhaga, născuţi între 1959 şi 1961. În acea perioadă, părinţilor bebeluşilor li s-a recomandat să le dea acestora hrană solidă începând cu vârsta de patru luni, însă mulţi dintre ei au început să consume astfel de mâncare mult mai devreme. Jumătate dintre bebeluşi au fost alăptaţi timp de cel puţin două luni şi jumătate, iar cealaltă jumătate au primit hrană solidă după vârsta de trei luni şi jumătate. 17% dintre bebeluşi au fost hrăniţi cu linguriţa înainte de a împlini vârsta de două luni, iar 46%, după ce au împlinit patru luni. La vârsta de un an, bebeluşii care au fost alăptaţi o perioadă mai îndelungată aveau cei mai mici indici ai masei corporale (IMC - greutatea împărţită la pătratul înălţimii).