Prevestiri sumbre pentru bugetul local

Primarii constănţeni sunt de părere că, în acest an, bugetul va fi mai mic faţă de cel de anul trecut, deşi previziunile specialiştilor spun că, la finele acestui an, România iese din criza economică. Primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, spune că valoarea reală a bugetului comunei din 2009 a reprezentat doar 60 - 70% din previziunea bugetară aprobată pentru anul trecut. „În 2008 am avut un buget mai mic faţă de 2009, sper ca pentru acest an să avem un buget cel puţin egal cu cel de anul trecut, însă rămâne de văzut. Măcar să avem bani să terminăm proiectele începute. Deocamdată trăim doar din încasările din taxele locale”, a declarat primarul din Cobadin.