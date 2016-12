Previziuni financiare sumbre

La sfârşitul anului 2013, primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi, avea speranţe la un buget acceptabil pentru anul 2014, care să acopere cheltuielile de salarii şi întreţinere, dar şi câteva investiţii minime la nivelul comunei. „Din păcate, previziunile noastre de la sfârşitul anului 2013 nu s-au concretizat. După mai multe discuţii şi analize pe marginea bugetului din acest an, am ajuns la concluzia că abia vom reuşi să avem bani pentru salarii şi întreţinerea instituţiilor din subordinea Primăriei. Toate aceste probleme din punct de vedere bugetar apar pentru că, în acest an, trebuie să ne raportăm la nivelul încasărilor bugetare de anul trecut. Cum la Cobadin gradul de încasare a taxelor şi impozitelor a fost puţin peste 70%, toate calculele trebuie făcute având la bază acest procent”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi. El a precizat că nici de la Guvern sumele de echilibrare nu mai sunt aceleaşi. „Nu ştiu şi nu am înţeles motivul pentru care cotele din TVA şi impozitul pe venit au fost diminuate, aceasta fiind o altă cauză pentru care bugetul din acest an va fi mai mic. O altă problemă se referă la plata asistenţilor persoanelor cu handicap. După cum se ştie, la sfârşitul anului trecut au intervenit o serie de modificări din punct de vedere legislativ, în sensul că finanţarea nu se va mai face integral de la bugetul de stat. Potrivit noilor reglementări, statul asigură 75% din cheltuielile asistenţilor persoanelor cu handicap, iar autorităţile locale 25%. Numai că, din datele pe care noi le-am primit, cel puţin până acum vom primi mai puţin de 75%, ceea ce înseamnă că va trebui să acoperim noi diferenţa şi să sperăm ca, la sfârşitul anului, la rectificarea bugetară să mai primim ceva bani. Nu este tocmai în regulă să aşteptăm până în noiembrie 2014 că poate ne mai dă ceva Guvernul. Având în vedere toate aceste probleme, pot spune că pentru acest an investiţiile vor fi aproape inexistente la nivelul comunei Cobadin”, a explicat Telehoi. Potrivit acestuia, situaţia se regăseşte la mai multe primării din judeţul Constanţa, edilul afirmând că omologii săi încă mai speră la o revigorare din punct de vedere bugetar.