Previziuni privind cursul valutar

Analiştii economici anticipează un curs de 4,15-4,2 lei/euro la finele anului viitor, uşor sub cotaţia medie din acest an, şi cred că doar o deraiere de la acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) ar putea slăbi leul în raport cu euro. „Problema leului rămâne una de percepţie, aceasta fiind încă negativă din cauza situaţiei politice dificile, care aduce riscuri legate de capacitatea României de a îndeplini cerinţele acordului cu FMI”, a arătat analistul-şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. El vede o apreciere a leului către 4,15 unităţi/euro la sfârşitul anului 2010, cu o medie de 4,2-4,25 unităţi/euro. „Principalul risc e nerespectarea acordului. Dacă acordul se respectă, nu ar trebui să existe presiune pe depreciere”, spune economistul-şef al BCR, Lucian Anghel, a cărui prognoză de curs este de 4,2 lei/euro pentru finalul anului viitor. O estimare de 4,2 lei/euro pentru curs are şi Nicolaie Chidesciuc, senior economist ING Bank România, care susţine că moneda poate fi ţinută sub control, dat fiind volumul rezervelor Băncii Naţionale a României (BNR). Nivelul maxim al cursului, în percepţia analistului ING, va fi atins în martie, când un euro se va vinde cu 4,4 lei. Pe de altă parte, economistul Royal Bank of Scotland (RBS), Cătălina Molnar, estimează un nivel al cursului de schimb de 4,15 lei/euro la finele anului viitor, cu un maxim de 4,5 lei/euro, care va fi atins în primele trei luni ale acestui an. Comisia Naţională de Prognoză anticipa, în noiembrie, un curs mediu de 4,25 lei/euro atât pentru acest an, cât şi pentru 2010. Conform seriilor medii lunare ale referinţelor BNR, cursul de schimb a avut variaţii reduse pe parcursul aului 2009, leul tranzacţionându-se între un nivel minim de 4,1689 unităţi/euro, în luna mai, şi un maxim de 4,2881 unităţi/euro, în luna octombrie. BNR a afişat, miercuri, un curs de referinţă de 4,2296 lei/euro, cu 1,97 bani peste rata publicată în şedinţa anterioară. Cursul de referinţă a atins, astfel, cel mai ridicat nivel din ultimele două săptămâni. Leul s-a depreciat şi în raport cu dolarul american, care a fost cotat la 2,9467 lei, cu 2,75 bani mai mult decât în ziua precedentă.