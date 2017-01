Previziuni sumbre privind creşterea economică

România ar putea înregistra în acest an o creştere economică cuprinsă între -0,5% şi 1%, în funcţie de situaţia din a doua parte a anului şi de evoluţiile pe plan internaţional, a declarat directorul de investiţii al Eureko Pensii, Radu Crăciun. „Aşteptările de creştere economică alunecă din ce în ce mai mult spre sfârşitul anului. Estimez un interval cuprins între -0,5 şi 1% la sfârşitul acestui an”, a afirmat Crăciun. El consideră că primul trimestru nu este foarte relevant pentru performanţa întregului an şi că evoluţia din România va depinde şi de ceea ce se întâmplă pe piaţa internaţională. „Aşteptările de creştere economică erau pentru trimestrul întâi, însă acum nici aşteptările pentru acest trimestru nu mai sunt plauzibile. Aşteptările alunecă din ce în ce mai mult spre sfârşitul anului”, a explicat Crăciun. Economistul apreciază că o inversare a tendinţei economice în România s-ar putea face prin revigorarea exporturilor, acesta fiind şi motivul pentru care Banca Naţională a României (BNR) nu doreşte o întărire puternică a leului, pentru a păstra competitivitatea la export a produselor româneşti. O revenire a economiei prin stimularea exporturilor va creşte, însă, dependenţa României de perspectivele economice ale zonei euro, subliniază Crăciun, care estimează că revigorarea economiei României „va fi întârziată faţă de zona europeană”. Directorul de investiţii al Eureko Pensii anticipează o presiune mai mare pe aprecierea leului în perioada verii şi o tendinţă de depreciere la sfârşitul acestui an.