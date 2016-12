Prezență masivă pentru alegerea noului rector al Universității „Ovidius” - Update 2

Imediat după ce şi-au exprimat opţiunea la vot, doi dintre candidaţii la funcţia de rector a Universităţii “Ovidius” din Constanţa (UOC) au declarat presei cu ce gânduri au venit la urne. În jurul orei 11.00, a ajuns la Secţia de Votare prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, însoţită de câţiva susţinători. “Am votat pentru stabilitate, profesionalism, înţelegere şi pentru tot ceea ce cred că îşi doresc colegii mei din universitate. Nu mă aştept la minuni, pentru că nu cred în minuni, dar cred în oameni. Nu am să pornesc cu schimbare. Am să încerc să colaborez strâns cu facultăţile pentru ca într-un timp foarte scurt să identific problemele specifice”, a declarat prof. univ. dr. Catrinoiu. În jurul orei 12.00, la Secţia de Votare a ajuns şi prof. univ. dr. Ana Rodica Stăiculescu. Fără emoţie, aşa cum chiar ea a declarat, a votat pentru “o universitate internaţionalizată la Marea Neagră”. “Cred mult în calităţile şi valorile corpului profesoral al acestei universităţi şi cred mult în prezent şi viitor. Nu am emoţii”, a spus profesorul. Ambele candidate au fost întrebate dacă acţiunile derulate în cadrul campaniilor au avut efectul scontat, respectiv de a-i convinge pe cei cu drept de vot că pot relansa UOC, că pot fi cele mai bune conducătoare. În vreme ce prof. univ. dr. Catrinoiu a declarat că nu şi-a dorit asta, ci a vrut să-i convingă pe alegători să aibă încredere în ea, să o înţeleagă, prof. univ. dr. Stăiculescu şi-a arătat convingerea că a dus o campanie sigură, sociologică, pe bază de analize ştiinţifice, că a fost un adevărat model. “Aştept cu interes să scriu despre acest model care sper să fie preluat şi de viaţa politică românească”, a completat prof. univ. dr. Stăiculescu. Cel de-al treilea candidat, prof. univ. dr. Sorin Rugină era aşteptat la urne în jurul orei 13.00. Vom reveni cu amănunte.