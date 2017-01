Prezenţa distrugătorului Cook în Marea Neagră întăreşte parteneriatul cu România

Comandantul distrugătorului american Donald Cook, aflat în Portul Constanţa, susţine că prezenţa navei militare în Marea Neagră are rolul de a întări colaborarea între armatele celor două ţări, iar cu acest prilej vor avea loc exerciţii comune româno-americane. Jurnaliştii au avut posibilitatea, astăzi, să vizitezeze distrugătorul la scurt timp după ce şeful statului a fost primit pe Donald Cook, şefului statului prezentându-i-se în detaliu această navă într-o vizită care a durat aproximativ o oră. Astfel, jurnaliştii au putut vedea puntea de comandă a navei, dar şi centrul de luptă, unde se iau cele mai importante decizii în cazul unui conflict şi unde se acţionează cu rapiditate împotriva unui inamic, fie că acesta este pe apă, în aer sau sub apă. Comandantul distrugătorului Donald Cook, Scott Jones, a spus jurnaliştilor că prezenţa acestei nave în România reprezintă o întărire a parteneriatului pe care Armata Americană îl are cu România, el precizând că ţara noastră reprezintă un aliat cheie în zona Mării Negre. Jones a precizat că exerciţiile care vor avea loc în Marea Neagră vor fi desfăşurate doar cu nave româneşti, având în vedere că în această perioadă se află în Portul Constanţa şi o navă militară franceză, dar aceasta nu va fi implicată. Întrebaţi dacă nava Donald Cook a fost implicată în lupte, reprezentanţii distrugătorului au recunoscut că în ultimii zece ani a participat la conflicte, dar nu au dorit să dea mai multe detalii. Distrugătorul Donald Cook este dotat cu echipament militar de ultimă generaţie şi poate lovi ţinte aeriene, navale, aflate sub apă şi poate distruge rachete balistice. Nava a fost denumită după un ofiţer al Marinei Americane care şi-a pierdut viaţa în Vietnam.