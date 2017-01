Prezenţă feminină la lotul naţional de box

Aflat într-un stagiu de pregătire la Constanţa, lotul naţional de box este în pas cu moda din Europa. Alături de antrenorii Valentin Vrânceanu şi Bondavali Grigore, în colectiv tehnic a fost cooptat un metodolog, care să monitorizeze în permanenţă răspunsul la efort al pugiliştilor. Spre deosebire de alte loturi, “oficialul” este o femeie, iar privirea sa poate da peste cap ritmul cardiac al sportivilor. Argentina Traian s-a obişnuit însă cu lumea boxului, după un şi jumătate în stafful federal. “Sînt avantaje şi dezavantaje. Avantajul este că fiind singura femeie între atîţia bărbaţi, toată lumea încearcă să se poarte cu mănuşi cu tine, dar în sensul bun al cuvîntului. A fost destul de grei, nu-i uşor ca femeie între atîţia bărbaţi să te faci acceptată şi mai ales să-i spui unui bărbat ce are de făcut. Nu am avut problemele cu sportivii, chiar dacă am ieşit la un suc sau în discoteca, pentru că există respect reciproc între noi”, a mărturisit aceasta. Adaptarea a fost mai uşoară pentru că a mai lucrat cu lotul naţional de box în urmă cu patru ani, dar şi cu alţi sportivi. “Am mai lucrat cu loturi de atletism, scrimă, gimnastică ritmică şi lupte libere. În acest moment există o colaborare între institutul la care activez şi lotul de box care va dura pînă la Jocurile Olimpice de la Beijing”, a explicat Argentina Traian. Aceasta a explicat şi originea numelui său, unul deosebit. “Ambii părinţi au fost sportivi, iar naşa mea de botez este Argentina Menis, medaliată olimpică în proba de aruncarea a discului”, a povestit Argentina. Metodologul va fi alături de pugilişti şi la Campionatul European din Bugaria, programat la Plovdiv, în perioada 13-24 iulie.

Ionuţ Gheorghe, incert pentru Europene

Revenit la pregătire alături de colegii de la lotul naţional, Ionuţ Gheorghe a început antrenamentele în mod normal. Pugilistul constănţean a fost ieri la spital pentru a-şi scoate aţele de la operaţia suferită în urmă cu două săptămîni. Prezenţa medaliatului olimpic la Campionatele Europene din Bulgaria rămîne totuşi incertă. “Marţi va fi supus unui nou consult medical, abia apoi urmînd să luăm o decizie finală. Deocamdată sînt rezervat”, a declarat antrenorului lotului, Valentin Vrînceanu.