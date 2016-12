Prezenţă la referendum de 55%

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Viorel Hrebenciuc a declarat ieri că trebuie avut în vedere faptul că sunt extrem de multe necunoscute la referendumul de demitere a preşedintelui “şi nici sfârşitul lunii iulie nu este cel mai propice pentru asemenea gen de acţiune”, drept pentru care marea şansă o are Băsescu prin neparticiparea la vot a oamenilor. El spune că estimările puterii privind prezenţa la scrutinul din 29 iulie se situează în jurul lui 55% dintre cetăţenii cu drept de vot. Întrebat câţi oameni ar putea să voteze în plus dacă se prelungeşte programul referendumului, Hrebenciuc a arătat că, “de obicei, în partea a doua a zilei vin cam 60% din cei care votează. Înseamnă cam 600-700.000 de votanţi. Un număr relativ important”. De cealaltă parte, preşedintele suspendat, Traian Băsescu, a declarat, ieri, că are păreri divergente cu unii lideri ai PDL care consideră că soluţia în privinţa referendumului din 29 iulie este nerealizarea cvorumului, în timp ce el îi cheamă pe români la vot. (A.M.)