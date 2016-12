Prezenţă redusă la programele de tip „after school“

Un studiu realizat de Organizaţia World Vision - „Şcoală după şcoală” (SDS) arată că mai puţin de un sfert dintre copii au frecventat programe de tip „after school“ în anul şcolar 2012 - 2013, lipsa acestor servicii şi neajunsurile financiare ale familiilor fiind printre motivele ce duc la privarea celor mici de astfel de programe. Studiul a fost realizat în 11 judeţe din ţară, pe un eşantion de 830 de părinţi. Potrivit cercetării, venitul mediu lunar al familiei are valori până la 2.250 lei pe lună în cazul a 78,8% dintre persoanele investigate, iar 31,8% dintre acestea au venituri sub 750 lei/lună/familie. Situaţia diferă, la acest capitol, de la un judeţ la altul. Astfel, peste 50% dintre persoanele investigate în judeţele Dolj şi Vaslui au declarat că au un venit mediu lunar pe familie sub 750 lei. În acelaşi timp, aproape trei sferturi dintre respondenţii din judeţele Constanţa, Vaslui şi Vâlcea şi 94% dintre cei din Dolj declară venituri sub 1.500 lei/lună/familie. „Există o diferenţă semnificativă în privinţa resurselor materiale, financiare şi umane disponibile la nivelul autorităţilor locale rurale dar şi în privinţa disponibilităţii financiare ale părinţilor pentru susţinerea acestor servicii. Mai mult, analiza pe judeţe a gradului de acoperire al acestui tip de servicii la nivelul comunităţii scoate în evidenţă faptul că absenţa serviciilor este corelată cu gradul de sărăcie. Astfel, familiile cu venituri mai mici şi în care copiii ar putea beneficia cel mai mult de existenţa unui asemenea serviciu au acces mai redus la serviciul SDS. Rata cea mai mare de răspunsuri „nu există servicii” este înregistrată mai ales în judeţele sărace ale ţării, respectiv în judeţele în care venitul mediu lunar pe familie este sub 750 lei”, se arată în raportul de cercetare. Din analiza răspunsurilor părinţilor, pe judeţe, s-a constatat că există diferenţe mari în privinţa accesului copiilor la astfel de programe. „Constatăm o situaţie dificilă în judeţele Dolj şi Vâlcea, unde niciun copil din eşantionul analizat nu a accesat servicii publice SDS, iar în judeţele Constanţa şi Hunedoara, doar câte un copil. Se înregistrează, de asemenea, un nivel scăzut de participare a copiilor în judeţele Cluj şi Dâmboviţa, unde 2,2%, respectiv 3,2% dintre copiii părinţilor intervievaţi au accesat serviciile în anul şcolar 2012-2013. Serviciile private nu au fost deloc accesate în judeţele Constanţa, Cluj, Vaslui, Alba şi Dâmboviţa”, se mai arată în raport. Motivele menţionate de părinţi pentru a explica neaccesarea acestor servicii (publice sau private) sunt diverse: lipsa acestor servicii în comunitatea din care fac parte (37%), copiii sunt îngrijiţi de bunici (14,9%), programul părinţilor (15,2%) sau costul prea mare al accesării serviciului (11,7%).