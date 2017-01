Prezentare în stil occidental pentru CVM Tomis Constanţa

Vineri seară, în sala de conferinţe a hotelului “Malibu” din Mamaia, a avut loc prezentarea oficială a echipei Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Cu o săptămînă înainte de startul Diviziei A1 la volei masculin, gruparea de pe Litoral şi-a prezentat lotul de jucători, antrenorii, conducerea tehnică, dar şi noul echipament care va fi utilizat în campionatul viitor. De asemenea, cei prezenţi au intrat în posesia mapei de prezentare a echipei, care cuprinde şi un DVD cu videoclipul şi imnul Tomisului.

La festivitate au participat şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, Primăria şi Consiliul Local Constanţa aflîndu-se printre susţinătorii echipei. Primarul Municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a ţinut să reliefeze investiţiile făcute de Municipalitate în susţinerea sportului, investiţii care au dat roade în ultimii ani: “Dacă sîntem lăsaţi în pace, aici, în Constanţa, noi ştim să facem performanţă, în toate privinţele, de la performanţă administrativă la performanţă sportivă. În sport nu am fost deranjaţi şi am arătat ce înseamnă să faci performanţă şi vom arăta în continuare.” Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, a anunţat că bugetul clubului este de 400.000 de euro, dar că poate fi suplimentat dacă echipa va îndeplini obiectivele fixate: cîştigarea campionatului şi a Cupei României, pe plan intern, şi calificarea în turneul Final Four al Top Teams Cup.

Ieri s-a încheiat şi a patra ediţie a Cupei “Mării Negre”, Club Volei Municipal Tomis Constanţa obţinînd, pentru al treilea an consecutiv, trofeul pus în joc.

La rîndul său, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa şi al HCM Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a trecut în revistă sporturile susţinute de autorităţile locale - handbal masculin şi feminin, volei masculin şi feminin, rugby şi fotbal în sală - şi a amintit performanţele obţinute de acestea în ultimii ani: "În sport vorbeşte în general valoarea, dar în spatele ei sîntem aici cu toţii - sponsori, antrenori, conducători şi alţii care contribuie la performanţă şi pe care îmi cer scuze că nu i-am amintit".

Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, a declarat că, pînă acum, bugetul clubului este de 400.000 de euro, dar că poate fi suplimentat dacă echipa va îndeplini obiectivele fixate. "Deocamdată, lotul cuprinde 14 jucători, însă dacă vor exista accidentări mai putem face transferări, în iarnă. Mă bucur că a venit atîta lume la prezentarea echipei, le mulţumesc domnului primar şi domnului preşedinte al Consiliului Judeţean pentru susţinerea lor. Sigur, s-au făcut investiţii considerabile în acest an şi se vor face în continuare, să vedem dacă vor aduce rezultatele scontate. Mulţumesc sponsorilor şi, nu în ultimul rînd, Consiliului Local Municipal Constanţa, care ne-a ajutat să întregim bugetul şi în acest an, pentru a fi mîndri de rezultatele din acest campionat. Sper să jucăm şi rezultatul să confirme ceea ce vrem să realizăm".

Cu gîndul la titlul naţional

Începînd de anul acesta, Tomis are şi un manager, italianul Roberto Beltrami, care a spus: "Vreau să mulţumesc tuturor care aţi venit astăzi aici şi sper să avem un sezon plin de satisfacţii. Mulţumesc şi patronului, care a avut ideea de a crea o echipă cît mai puternică, de a face ceva important pentru acest oraş. Mulţumesc autorităţilor care au venit aici, pentru că este foarte important să avem sprijinul autorităţilor locale."

Radu Began, căpitanul echipei, a exprimat gîndurile tuturor componenţilor lotului: "Văd noul sezon ca pe unul de succes. Avem o echipă puternică, sper să luăm în sfîrşit campionatul şi în Cupele Europene să reuşim un drum cît mai lung, poate chiar Final Four!" Ultimul care a luat cuvîntul a fost directorul executiv Serhan Cadîr, care a sintetizat dorinţa tuturor pentru sezonul 2006-2007: "Vom face tot ce ne stă în putinţă să aducem în premieră la Constanţa titlul naţional la volei!"

A urmat prezentarea fiecărui jucător în parte, precum şi a colectivului tehnic şi a staff-ului administrativ al echipei. Vor juca pentru Tomis Constanţa în viitorul campionat Demian Gonzalez (Argentina), Nemanja Kuburovici (Serbia), Cristian Brînză, Radu Began, Marian Pavel, Teodor Milotin, Goran Ivkovici (Serbia), Florin Voinea, Dragoş Pavel, Piotr Gabrych (Polonia), Ashlei Nemer (Brazilia), Adrian Gontariu, Răzvan Tănăsescu şi Mihai Mihăilă. Echipa este antrenată de Jorge Frederico Cannestracci (Argentina) şi Milen Uzunov (Bulgaria), iar din conducere fac parte preşedintele Sorin Strutinsky, vicepreşedintele Eduard Martin, managerul Roberto Beltrami (Italia) şi directorul executiv Serhan Cadîr, care a sintetizat dorinţa tuturor pentru sezonul 2006-2007.