Prezentare pentru Liga Campionilor la CVM Tomis

CVM Tomis Constanţa, participantă în premieră la ediţia 2012-2013 a Ligii Campionilor la volei masculin, a organizat ieri, la Sala Sporturilor din Constanţa, conferinţa de presă obligatorie pentru toate participantele în această competiţie, cu două săptămâni înainte de primul meci pe teren propriu. Au participat Bulent Cadâr, managerul clubului şi directorul de organizare la meciurile de acasă din Liga Campionilor, antrenorul principal Radovan Gacic şi doi jucători, Dan Borota (căpitanul echipei) şi Sergiu Stancu. Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa a fost reprezentată de directorul adjunct Mihai Orzan.

Principalul subiect al discuţiilor cu jurnaliştii l-a reprezentat participarea echipei în Liga Campionilor, prima din istoria clubului, dar care va reprezenta o adevărată provocare, datorită valorii adversarelor din grupă. CVM Tomis va debuta cu un meci în deplasare, contra ruşilor de la Dinamo Moscova (23 octombrie), pentru ca pe 1 noiembrie să primească vizita polonezilor de la PGE Skra Belchatow. Va urma “dubla” cu Fenerbahce Grundig, mai întâi la Constanţa (15 noiembrie), apoi la Istanbul (22 noiembrie). Ultimele două jocuri sunt Belchatow - Tomis (5 decembrie) şi Tomis - Dinamo Moscova (12 decembrie).

PRIMA PARTICIPARE ÎN LIGĂ, CADOU PENTRU CVM TOMIS LA “VÂRSTA” DE 10 ANI. „Anul acesta împlinim zece ani de existenţă. Urmează un sezon important şi dificil pentru noi, cu multe aşteptări din partea sponsorilor şi a conducerii clubului. Participăm în premieră în Liga Campionilor şi vreau să remarc transferurile importante efectuate de clubul nostru, care sper să ne ajute la îndeplinirea obiectivelor din acest sezon: un loc cât mai sus posibil în grupa din Liga Campionilor, câştigarea campionatului şi a Cupei României. Mulţumesc sponsorilor care sunt alături de echipa noastră: Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Telegraf, Pozimed, Lake View Center, Aqua Carpatica, Verasig, Expertissa şi Neptun TV. Din punct de vedere organizatoric totul este pus la punct, aşteptăm doar ca jucătorii să intre pe teren şi să înceapă spectacolul”, a spus Bulent Cadâr. „Vă felicit pentru aniversare şi pentru parcursul extraordinar din aceşti zece ani. Mă bucur că suntem contemporani cu prezenţa a trei echipe constănţene în Liga Campionilor. Spre deosebire de handbal, echipele de volei joacă aici, la Constanţa, şi sperăm să aibă un parcurs cât mai lung în Liga Campionilor”, a declarat Mihai Orzan.

GRUPA ESTE GREA, DAR PROVOCATOARE. „Încă de la tragerea la sorţi a fost clar că grupa noastră este cea mai dificilă nu doar din această ediţie, ci şi din ultimii ani. Asta nu înseamnă că obiectivul nostru nu rămâne acelaşi ca la toate meciurile: să încercăm să câştigăm indiferent cine e adversarul, o echipă din campionat sau una dintre cele mai bune din Europa. Cu gândul acesta pregătim echipa, mai ales că, după mulţi ani de eforturi, CVM Tomis joacă în premieră în Liga Campionilor. Vrem să arătăm că şi în viitor vom merita acest loc în Liga Campionilor”, a declarat Radovan Gacic. „Atenţia este în special pentru Liga Campionilor, dar pe noi ne interesează foarte mult să câştigăm campionatul şi Cupa României, pentru că în acest caz ne asigurăm participarea şi la anul în Liga Campionilor. Este o încercare mare pentru Constanţa, mai ales că ne aflăm într-o grupă de foc. Ne dorim victorii în faţa acestor echipe, dorim să ne afirmăm şi nu o putem face mai bine decât în faţa unor echipe puternice. Suntem optimişti şi cred că vom depăşi aşteptările anul acesta”, a spus Dan Borota. „Pentru mine este o mare onoare să particip cu echipa din Constanţa în Liga Campionilor. Este o competiţie în care evoluează cei mai buni jucători din lume, iar pentru Tomis este o mare realizare că a ajuns în această competiţie”, a afirmat Sergiu Stancu.

Din cele şapte grupe ale Ligii Campionilor, primele clasate plus cele mai bune şase ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru play-off 12 (una dintre aceste 13 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri). Ultima ocupantă a locului 2 plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei. Reamintim că formaţia constănţeană are ca obiectiv în acest sezon depăşirea fazei grupelor Ligii Campionilor, accederea în Challenge Round-ul Cupei CEV şi câştigarea Cupei CEV, a campionatului intern şi a Cupei României.

MÂINE, DERBY-UL DINTRE CVM TOMIS ŞI REMAT. Mai sunt 24 de ore până la derby-ul campionatului intern, meciul dintre CVM Tomis Constanţa şi Remat Zalău. Partida, contând pentru etapa a 3-a a Diviziei A1, va avea loc mâine, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, iar biletul de intrare costă 5 lei. Primul joc al etapei a 3-a s-a disputat ieri: VCM LPS Piatra Neamţ - CSM Agronomia Bucureşti 3:2 (23:25, 25:16, 13:25, 25:21, 17:15).