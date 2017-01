Prezentul umbreşte trecutul, la Londra

Clădirea The Shard, un zgârie-nori care se înalţă semeţ spre cerul din Londra, promite să devină o nouă legendă pentru capitala britanică, pentru unii, în timp ce alţii îi reproşează faptul că de la înălţimea sa, va domina Catedrala Saint-Paul, un simbol londonez de peste trei secole. Atunci când va fi terminat, anul viitor, blocul The Shard, creat de arhitectul italian Renzo Piano, creatorul Centrului Pompidou din Paris şi al Centrului Paul Klee din Berna, va avea o înălţime de 310 metri, devenind cel mai înalt turn din Europa. Până în prezent au fost construite 72 de etaje din totalul de 87. Nu mai puţin de şase zgârie-nori sunt în construcţie la Londra, reprezentând o veritabilă sfidare la adresa recesiunii economice: astfel, în capitala Marii Britanii se construiesc Walkie Talkie, Cheesegrater, Electric Razor, Heron Tower şi Pinnacle, acesta din urmă fiind deja supranumnit Helter Skelter, după un cântec al trupei The Beatles.

Cerul Londrei pare animat de o aprigă competiţie. Realitatea este însă mai puţin fericită pentru promotorul turnului The Shard, Irvine Stellar, care a avut nevoie de aproape 12 ani pentru a realiza acest proiect. The Shard, situat în apropiere de London Bridge, în afara centrului oraşului, a întâmpinat opoziţia fermă a apărătorilor patrimoniului naţional britanic, precum English Heritage, care i-au reproşat că aduce atingere priveliştilor protejate ce pot fi admirate din Catedrala Saint-Paul. Municipalitatea din Londra nu impune o limită maximă pentru clădiri, însă protejează panorama asupra edificiilor sale istorice din câteva locuri strategice, situate în apropiere de fluviu sau pe dealurile din împrejurimile oraşului, considerate adevărate ”culoare de vedere”. Panoramele asupra Catedralei Saint-Paul, Parlamentului, Turnului Londrei şi Palatului Buckingham sunt protejate începând cu o serie de situri, precum colina Parliament Hill. Tocmai de pe Parliament Hill, turnul The Shard pare să sufoce de la înălţimea lui Catedrala Saint-Paul, deşi este situat la o distanţă de aproape un kilometru, pe celălalt mal al Tamisei. După o îndelungată dezbatere publică, Guvernul laburist din epocă a decis în favoarea ridicării turnului. Însă nici Catedrala Saint-Paul, cea mai înaltă clădire din Londra, până în anul 1964, nu a fost imediat adoptată ca simbol al capitalei.