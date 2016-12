Prezidențialele au adus partidele în colaps financiar

16:02:32 / 29 Decembrie 2014

Iohannis – cel mai ieftin vot obtinut in alegeri, Ponta – cel mai scump Campania prezidentiala a relevat, totodata, si faptul ca eficienta electorala nu depinde in primul rand de sumele de bani investite in timpul campaniei electorale. Cu aproape de trei ori mai multi bani cheltuiti in campania electorala de PSD-UNPR-PC, Victor Ponta a obtinut in cele din urma cu peste un milion de voturi mai putin decat contracandidatul sau, Klaus Iohannis. Numarul de voturi obtinut in turul doi raportat la cheltuielile de campanie electorala arata faptul ca un singur vot pentru Victor Ponta i-a ”costat” pe social-democrati 3,8 lei, calculat conform cifrelor oficiale. La polul opus, un vot pentru Klaus Iohannis a ”costat” Alianta Crestin Liberala 1,15 lei, raportand cheltuielile de campanie la numarul de voturi din turul doi.