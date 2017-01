Prezidenţiale odată cu europarlamentare, posibile doar dacă demisionează Băsescu

Ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, a declarat, miercuri, că PD-L ar putea fi interesat de ideea organizării alegerilor prezidenţiale odată cu cele pentru Parlamentul European (PE), în 7 iunie. Liderul deputaţilor UDMR, Marton Arpad, a apreciat însă, ieri, la Palatul Parlamentului, că alegerile prezidenţiale se pot organiza în acelaşi timp cu cele cele pentru PE numai în cazul în care preşedintele Traian Băsescu ar demisiona mîine, menţionînd că altfel ar fi nevoie de modificarea Constituţiei: “Dacă nu, este greu de conceput că vom avea alegeri europarlamentare şi prezidenţiale în acelaşi timp. Ar fi nevoie de o modificare a Constituţiei, pentru care este necesar acordul a două treimi dintre parlamentari şi de un referendum, ceea ce nu se poate întîmpla”. La rîndul lui, deputatul PSD Florin Iordache a arătat că Berceanu este interesat ca Băsescu să fie locomotiva PD-L la europarlamentare, motivînd că democrat-liberalii îşi dau seama că vor avea un rezultat prost la alegerile pentru PE, odată cu intrarea Elenei Băsescu în campania electorală. În opinia lui, “Berceanu n-are de lucru. În loc să se ocupe de drumuri, îşi dă cu părerea. E o lege care stabileşte foarte clar în ce condiţii pot avea loc alegerile. În nici un caz, la acest moment, nu pot avea loc simultan şi alegeri prezidenţiale şi pentru PE”. La rîndul său, preşedintele Comisiei Juridice din Senat, social-democratul Toni Greblă, a declarat că singura posibilitate de a avea alegeri anticipate pentru preşedinte ar fi ca acesta să-şi dea demisia, însă “ne americanizăm pe zi ce trece. America are o Constituţie şi acolo sînt prevăzute inclusiv modalitatea prin care preşedintele poate fi ales. Noi nu avem o asemenea posibilitate în Constituţie. Acum cîţiva ani am modificat legislaţia, am modificat durata mandatului preşedintelui pentru ca alegerile prezidenţiale să nu se desfăşoare în acelaşi timp cu alegerile parlamentare, acum am dori un pic invers. Nu se poate interpreta Constituţia după cum este interesul unui om la un moment dat. Singura posibilitate de a avea alegeri anticipate pentru preşedinte ar fi ca acesta să-şi dea demisia şi apoi guvernul să stabilească o dată a alegerilor”. Greblă a apreciat că toate aceste informaţii sînt speculaţii sau dorinţe ale “unui candidat pregătit de anticipate”. Întrebat dacă ar fi o variantă organizarea concomitentă a alegerilor europarlamentare cu prezidenţialele dacă Băsescu ar demisiona, senatorul PSD a precizat că “o criză politică” este tot ceea ce îi mai lipseşte României. El a menţionat că o “demisie surpriză” a şefului statului nu ar pune totuşi în dificultate partidele, dar a menţionat că un şef de stat care demisionează cu cîteva luni înainte de finalizarea mandatului va porni cu “un mare handicap” dacă intenţionează să candideze pentru un nou mandat. Vicepreşedintele PSD Victor Ponta a declarat, aseară, că propunerea despre care a vorbit Berceanu privind organizarea anticipată a alegerilor prezidenţiale este neserioasă şi neconstituţională.