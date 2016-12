Prieten al „Fraţilor”, suspectat de mărturie mincinoasă

Procesul care se derulează la Judecătoria Constanţa şi care îi are ca protagonişti pe interlopii „spanioli” Stilla Sarafu, Lucian Călimărea, Florin Sârbu şi Angel Lucian Straton, acuzaţi de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi vătămare corporală a continuat, ieri, cu audierea unui martor căutat de mai bine de un an de instanţă. Lian Văcărencu a venit în faţa judecătorilor şi a povestit cum a decurs bătaia de la Delfinariu din vara anului 2008, la care a fost martor ocular. „Eram un apropiat al familiei Gheorghiu şi, pe 15 august 2008, am plecat de la petrecerea lui Cristel, împreună cu Gabriel Gheorghiu, ca să mâncăm la McDonald’s. Pe b-dul Tomis am văzut maşina lui Sarafu, pe care am urmărit-o, deşi nu pot să spun de ce am făcut asta, cred ca am vrut să ne plimbăm...”, a declarat Văcărencu. El a mai spus că la Delfinariu, Gheorghiu a coborât din maşină şi, fiind beat, s-a dus la Sarafu şi l-a înjurat. „După ceva timp, Sarafu a coborât şi el, au început să se alerge unul pe altul şi Gheorghiu a căzut în spatele maşinii, unde nu ştiu ce s-a întîmplat pentru că nu am văzut”, a afirmat martorul, contrazicând cele declarate în faţa procurorilor în urmă cu doi ani. Atunci, el a zis că a văzut cum Sarafu l-a rupt în bătaie pe Gheorghiu şi, de frică, a fugit. În acest context, procurorul de şedinţă s-a autosesizat şi îl va cerceta pe Lian Văcărencu pentru mărturie mincinoasă. Potrivit rechizitoriului, Sârbu, Călimărea şi Sarafu au fost protagoniştii unor scene sângeroase consumate în plină stradă la Constanţa, dar şi pe holul unei unităţi sanitare din Eforie, în vara anului 2008.

Cristina CARAPCEA

cristina.carapcea@telegrafonline.ro

Ex foto: „Spaniolul” Lucian Călimărea

NET

Primul scandal a izbucnit pe 16 august 2008, în Constanţa, în intersecţia de la Delfinariu, când Gabriel Sebastian Gheorghiu, de 27 de ani, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, membru important al clanului fraţilor Vasea, a fost bătut şi lovit cu o toporişcă. Maşina lui a fost blocată în trafic de un Audi A6, condus de Ionuţ Vanghelici, de 29 de ani, şi de un Range Rover din care a coborât Stila Sarafu, ambii din clanul rival „Spaniolul”. După ce Sarafu i-a venit de hac lui Gheorghiu, membrii clanului „Spaniolul” s-au făcut nevăzuţi. Fratele lui „Cristel” a ajuns la Spitalul de Ortopedie din Eforie Sud, unde, câteva ore mai târziu, scandalul a continuat cu alţi trei membri ai clanului „Spaniolul”, Florin Sârbu, Angel Lucian Straton şi Lucian Călimărea. Aceştia sunt acuzaţi că l-au atacat pe cumnatul lui Gheorghiu, venit să-şi viziteze ruda imobilizată la pat. Victima membrilor clanului „Spaniolul”, Daniel Aurel Gurgu, de 30 de ani, a fost tăiat cu cuţitul pe faţă. Acesta a rămas peste noapte sub supraveghere medicală şi a doua zi a depus o plângere împotriva agresorilor.