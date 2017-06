Prieten al lui Hayssam. Cine este Marcel Ciolacu, noul vicepremier

Partenerul de vânătoare al sirianului Omar Hayssam, care a fost condamnat pentru implicarea în răpirea jurnaliștilor români în Irak, este acum vicepremier al guvernului condus de Mihai Tudose, potrivit flux24.ro.

Este vorba de Marcel Ciolacu, șeful PSD Buzău. Aceeaşi sursă arată că Buzăul era fieful afacerilor sirianului. La acea vreme, Omar Hayssam era membru PSD și în 2004 a fost propus să candideze la Parlament, dar candidatura a fost blocată. În Buzău, Hayssam a fost implicat în privatizarea Foresta Nehoiu, fabrică pe care apoi a devalizat-o, vânzându-i activele - fraudă pentru care a şi fost condamnat la 3 ani de închisoare.

Marcel Ciolacu este născut pe 28 noiembrie 1967, în Buzău. De profesie jurist, Ciolacu s-a specializat ulterior în administrație publică locală, finalizând o serie de programe educaționale postuniversitare. Prima funcție publică deținută de acesta a fost cea de prefect interimar, în noiembrie - decembrie 2005, după care a devenit, pe rând, director al Urbis Serv și viceprimar al municipiului Buzău (2008-2012). La alegerile parlamentare din 9 noiembrie 2012, Marcel Ciolacu a fost ales deputat din partea PSD în circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, colegiul uninominal nr. 7, unde l-a avut în postură de contracandidat pe democrat-liberalul Cezar Preda.

Actualmente, el este secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputaților și face parte din Delegația Parlamentară a României la Adunarea Parlamentară a OSCE. Marcel Ciolacu este finul de cununie al fostului senator Ion Vasile, cel s-a înscris în cursa pentru câștigarea funcției de președinte al PSD Buzău. În timpul sesiunilor parlamentare, Ciolacu locuiește la București, însă este prezent săptămânal la Buzău, unde se ocupă de treburile interne ale partidului. El este căsătorit și are un copil, scrie „Reporter Buzoian“.

Despre pozele în care apare alături de Omar Hayssam şi mistreţii doborâţi la o vânătoare din Munţii Buzăului, "în urmă cu 15 - 20 de ani", Marcel Ciolacu spunea că sunt reale, însă că au fost „tăiate". În ele apărea şi fostul prefect de Buzău Ion Vasile (tatăl lui Marie-Jeanne Ion). "S-au făcut aceste poze, care după 20 de ani s-au dovedit a fi nefericite. Chiar râdeam cu fecioru-meu, îi spuneam: mă, să ştii că am poze şi cu prim-miniştri, şi cu terorişti. Eu nu am pozele acestea", declara Marcel Ciolacu pentru „Gândul“.

"E o poză de acum 15-20 de ani, la o vânătoare organizată de Ocolul Silvic (Buzău), la care am participat şi eu. Nu ştiu cum a ajuns Hayssam acolo, vânătoarea a fost organizată de domnul prefect Ion Vasile, pe vremea aceea. Eu sunt vânător. Ocolul Silvic organizează vânători şi se fac invitaţii sau dacă e grupa din care faci parte, se achită şi participi la vânătoare. Cred că eram şi consilier local la Buzău atunci, dar nu au participat doar persoane publice", zicea Marcel Ciolacu pentru Gândul. Deputatul PSD spunea că a fost singura vânătoare la care a participat alături de Omar Hayssam şi că la acea vânătoare a fost şi ambasadorul Siriei în România. "E o poză dată de un coleg de-al meu, domnul deputat Adrian Mocanu. Nici nu am de ce să mă scuz. Este o răzbunare, eu am anunţat că voi candida la funcţia de preşedinte al organizaţiei (PSD Buzău), am înţeles că voia şi el. E o găinărie de doi lei", era concluzia lui Marcel Ciolacu.