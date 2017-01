Poliţiştii de la Rutieră au organizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Constanţa, o acţiune de prevenire privind conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. Activitatea s-a desfăşurat pe bulevardul Tomis, în intervalul orar 22.00-02.00, în colaborare cu Bergenbier SA. „Deoarece una din principalele cauze generatoare de accidente grave de circulaţie o reprezintă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influenţa băuturilor alcoolice, am organizat o acţiune educativ-preventivă sub egida „Prietenul la volan se cunoaşte”. În ultima săptămână, au fost constatate 11 infracţiuni privind conducerea unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80g/l alcool pur în sânge şi au fost reţinute 20 de permise de conducere”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Poliţiei Rutiere, ag. pp. Cristina Vasile.

DISCIPLINAŢI Oamenii legii au tras pe dreapta peste 200 de şoferi şi au constatat că niciunul nu consumase alcool. Şoferii disciplinaţi au fost premiaţi de reprezentanţii „Bergenbier” cu odorizante auto, raclete pentru parbrize şi stikere. „Mi se pare o campanie foarte bună. Şi atunci când îi „vânează” pe cei băuţi, dar şi această acţiune de a-i premia pe cei care nu au băut. Nimeni nu ar trebui să se urce la volan sub influenţa alcoolului, însă din păcate sunt mulţi şoferi care ignoră acest aspect”, a declarat un şofer constănţean. De asemenea, poliţiştii le-au vorbit conducătorilor auto despre riscurile la care se expun dacă se urcă la volan după ce consumă alcool. Astfel de acţiuni vor continua şi în zilele următoare.