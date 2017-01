Prigoană, la o nouă despărţire din partid?

După ce s-a jucat de-a candidatul la funcţia de primar al Capitalei, aventura lui Silviu Prigoană în PDL pare să se fi terminat. Asta după ce mai mulţi democrat liberali din organizaţia de Bucureşti spun că au auzit că Prigoană şi-ar fi depus demisia din partid. Surse din PDL spun că plecarea lui Prigoană este iminentă. La nivelul declaraţiilor publice, pedeliştii spun însă că totul e un zvon. Deputatul democrat liberal şi vicepreşedintele la Biroului Parlamentar al Organizaţiei PDL Sector 3 Dan Radu Zătreanu a declarat: “Da. Eu aşa ştiu. Şi-a depus demisia. Şi mi-a spus mai demult că are intenţia să demisioneze din partid. Eu nu am văzut demisia, dar aşa am auzit de la mai mulţi colegi”. Cert este că Prigoană nu este la prima despărţire de PDL, el mai demisionând odată din PDL, atunci când partidul le-a impus membrilor săi să aleagă între a fi în partid şi a avea contracte cu statul prin firmele proprii sau ale rudelor. Prigoană a părăsit grupul parlamentar al PDL, iar după câteva luni a revenit. (T.I.)