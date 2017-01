Prigoană, primul demisionar din PDL

Măsura propusă de Elena Udrea potrivit căreia membrii PDL trebuie să aleagă între afaceri şi politică a făcut prima victimă. Deputatul Silviu Prigoană şi-a dat demisia din PDL precizând că ar putea reveni în partid când se va renunţa la “povestea”\" interdicţiei ca demnitarii democrat liberali să facă afaceri cu statul. “Eu mi-am dat demisia din PDL pentru că partidul a luat o asemenea hotărâre. Dacă era o lege organică în care se spunea că nu am voie să am calitatea de deputat şi de acţionar, îmi dădeam demisia din Parlamentul României. De aceea, cine spune că trebuia să renunţ şi la funcţia de deputat, trebuie să ştie că eu am fost ales uninominal şi partidul a luat hotărârea respectivă”, a declarat Prigoană.