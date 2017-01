Prigoană revine cu tema legalizării prostituţiei

08:06:08 / 07 Aprilie 2014

asta ne mai lipseste

Insistentele acestui Neica - nimeni , produs tipic politicianist , sunt cauzate , probabil , de grija si " ocrotirea " propriei sale foste sau actuale neveste care se prostitueaza ca multe altele pe micile ecrane si in spatele acestora . Ca prostitutia , drogurile si politicianismul reprezinta calamitatile zilelor noastre o stim cu totii , ele exista dar , este greu de inteles de ce ne preocupa legalizarea prostitutiei in timp ce Occidentul, nu stie cum sa scape de acest flagel . Ar fi cazul ca romanii sa inceapa sa judece si sa inteleaga fondul anumitor probleme de care depinde viitorul lor . E bine sa stie toti ca societatea care a inventat protectia căţeilor , n-a gasit inca mijlocul de a ocroti fetele si femeile , de a le asigura locuri de munca si dreptul la o viata demna . Tinerele si nu numai , sunt nevoite sa faca masaj sexual si sa se dezbrace in diverse localuri , sau daca sunt mai putin norocoase ( fara studii liceale sau universitare ) sa stea pe centura la dispozitia soferilor . Fenomenul prostitutiei este si va fi direct proportional cu saracia . Prea putine femei se prostitueaza din viciu ca Mesalina . Daca politicianistii doresc legalizarea prostitutiei s-o faca dupa ce ne vor informa ca nevestele si fiicele lor sunt dispuse sa dea exemplu si sa se inscrie in bordelurile legalizate . Oricum , multe dintre ele nu sunt straine de acest fenomen .