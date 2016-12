Prim caz cunoscut de detenţie secretă sub administraţia Obama

Un responsabil somalez al rebelilor islamişti shebab a fos inculpat, marţi, pentru terorism, la New York, după ce a fost interogat timp de două luni, pe o navă militară americană, devenind astfel primul caz cunoscut de detenţie secretă sub administraţia Obama. Ahmed Abdel Kader Ouarsame a fost arestat la 19 aprilie, de americani şi ţinut în secret la bordul unei nave militare, unde a fost interogat. Înainte de a fi adus în faţa unui tribunal din New York, acuzatul a fost interogat de FBI. Somalezul de 25 de ani este acuzat că a furnizat, între 2007 şi aprilie 2011, material, bani şi antrenamente unor islamişti cu legături cu shebab şi aripa al-Qaida din Peninsula Arabă. El ar fi fost implicat în moartea unei persoane, cel puţin. Somalezul riscă pedeapsa cu moartea.

Rămânând în contextul terorismului internaţional, Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a avertizat că majoritatea grupărilor teroriste îşi desfăşoară activităţile independent de al-Qaida. Directorul FSB, Aleksandr Bortnikov a făcut anunţul în marja unei conferinţe cu şefii serviciilor speciale implicate în lupta antiterorism din întreaga lume. Potrivit oficialului rus, internetul a devenit un instrument polivalent şi puternic pentru atragerea şi recrutarea de noi membri ai reţelelor teroriste. Internetul permite şi antrenarea şi coordonarea acţiunilor lor, a subliniat şeful FSB. ”Pe internet se poartă bătălia pentru inimile şi sufletele oamenilor de rând, în primul rând ale tinerilor”, a conchis Bortnikov.