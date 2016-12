Prim pas în cariera unui tânăr

Când eşti student, vrei să ajungi să cunoşti cât mai multă lume şi să te implici în cât mai multe proiecte derulate de organizaţiile destinate tinerilor pentru că doar aşa şansele de a avea o carieră în domeniul preferat cresc considerabil. Una dintre posibilităţile de formare şi afirmare pentru studenţii români şi străini este organizaţia „Aiesec” - organizaţie ce îşi desfăşoară activitatea în 115 ţări. Un grup de tineri coordonează ample activităţi care au rolul de a-i ajuta pe studenţi să se integreze mai uşor pe piaţa muncii din România. Deşi reprezentanţii „Aiesec” recunosc că nu este uşor pentru că, la noi, piaţa muncii nu oferă o atât de mare diversitate în ceea ce priveşte locurile de muncă, situaţie care se regăseşte şi la Constanţa, totuşi rezultatele se văd.

SE CAUTĂ STUDENŢI ÎN MARKETING ŞI IT Proiectul „Aiesec Academy” este un exemplu care şi-a dovedit eficienţa. El dă posibilitatea a 100 de studenţi şi absolvenţi constănţeni care urmează sau au terminat o facultate de marketing sau în IT să-şi formeze o carieră în domeniul preferat. Deşi este încă în faza de selecţie a tinerilor, deja două mari companii din Constanţa s-au arătat interesate să formeze şi apoi angajeze tineri selectaţi de „Aiesec”. Tinerii organizaţiei sunt încrezători că şi alte firme cu renume vor dori să se implice în proiect. Vicepreşedintele pe partea de Comunicare în cadrul „Aiesec” Constanţa, Emilian Alexandru, spune că, prin intermediul proiectului, timp de o lună şi jumătate, studenţii vor avea ocazia să participe la traininguri în firme constănţene şi să înveţe de la specialişti în domeniul vânzărilor şi al IT-ului. În plus, la finalul derulării proiectului, câţiva studenţi vor fi angajaţi de firmele partenere. Un alt atu este că tinerii constănţeni vor avea ocazia să interacţioneze cu studenţi străini din ţările în care „Aiesec” îşi desfăşoară activitatea. „Trainingurile vor fi susţinute de studenţi străini. Deja patru studenţi din Italia şi Turcia s-au arătat interesaţi să fie traineri pentru studenţii români. Selecţia trainerilor se va face într-o săptămână. Până atunci, încă primim CV-uri”, a declarat Emilian Alexandru. El a explicat că „Aiesec” deţine o platformă online prin intermediul căreia orice student care face parte din organizaţie se poate înscrie, în funcţie de cerinţele de selecţie solicitate de filiala din ţara respectivă. La rândul lor, şi studenţii români au posibilitatea să fie traineri peste hotare dacă îndeplinesc criteriile cerute de solicitant. Perioada în care pot preda în străinătate variază de la proiect la proiect.

ORICINE DOREŞTE SĂ SE ÎNSCRIE LA PROIECTUL „AIESEC ACADEMY” TREBUIE SĂ ACCESEZE SITE-UL WWW.AIESECCONSTANTA.RO. TAXA DE PARTICIPARE LA PROIECT ESTE DE 55 LEI.

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ Unul dintre tinerii străini care a venit la Constanţa, tot prin intermediul unui astfel de proiect, după ce a aplicat pe platforma online, este şi Denis Gastro de Sonza. Din ianuarie, el s-a alăturat temporar echipei din Constanţa. Denis a venit tocmai din Brazilia pentru a le preda elevilor de clasa VI-a şi a VII-a, de la mai multe şcoli din Constanţa, arta comunicării şi beneficiile lucrului în echipă. Povesteşte că îi place în România, deşi este obişnuit cu temperaturi mult mai ridicate. „Îmi plac copiii din România, ascultă cu atenţie ce le predau. Îmi place ceea ce fac şi de asta mă aflu aici”, mărturiseşte Denis, care adaugă, cu regret, că în aprilie trebuie să plece. Exemplul său poate fi urmat şi de studenţii români.